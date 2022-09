HBO/HBO Max está de fiesta al recibir 12 premios de las 25 nominaciones de los premios Primetime Emmy® Awards

(13/Sep/2022 – web) Ciudad de México, México.- Este 12 de septiembre se celebró la 74ª edición de los premios Primetime Emmy® Awards. Y HBO/HBO Max está de fiesta al recibir 12 premios de las 25 nominaciones que obtuvo en sus producciones originales, incluyendo las categorías de Mejor Serie Dramática para SUCCESSION, y para Mejor Serie o Película Limitada o de Antología para THE WHITE LOTUS. Conoce la lista completa:

➡ 5 premios para THE WHITE LOTUS, entre las que se incluyen Mejor Serie o Película Limitada o de Antología (Mike White, Productor Ejecutivo; David Bernad, Productor Ejecutivo; Nick Hall, Productor Ejecutivo y Mark Kamine, Co-Productor Ejecutivo), Mejor Actriz de Reparto en una Serie o Película Limitada o de Antología (Jennifer Coolidge), Mejor Actor de Reparto en una Serie o Película Limitada o de Antología (Murray Bartlett), Mejor Director en una Serie o Película Limitada o de Antología (Mike White) y Mejor Guión de Serie o Película Limitada o de Antología (Mike White).

➡ 3 premios para SUCCESSION, incluyendo Mejor Serie Dramática (Jesse Armstrong, Productor Ejecutivo; Adam McKay, Productor Ejecutivo; Will Ferrell, Productor Ejecutivo; Frank Rich, Productor Ejecutivo; Kevin Messick, Productor Ejecutivo; Mark Mylod, Productor Ejecutivo; Jane Tranter, Productor Ejecutivo; Tony Roche, Productor Ejecutivo; Scott Ferguson, Productor Ejecutivo; Jon Brown, Productor Ejecutivo; Lucy Prebble, Productor Ejecutivo; Will Tracy, Productor Ejecutivo; Georgia Pritchett, Co-Productor Ejecutivo; Ted Cohen, Co-Productor Ejecutivo; Susan Soon He Stanton, Productor Supervisor; Dara Schnapper, Productor Supervisor; Gabrielle Mahon, Producida por y Francesca Gardiner, Productor Consultor), Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática (Matthew Macfadyen), y Mejor Guión de Serie Dramática (Jesse Armstrong).

➡ 1 premio para HACKS, por Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia (Jean Smart).

➡ 1 premio para EUPHORIA, para Zendaya como Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática.

➡ 1 premio para LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER, por Mejor serie de Entrevista (John Oliver, Productor Ejecutivo; Tim Carvell, Productor Ejecutivo; Liz Stanton, Productor Ejecutivo; Jeremy Tchaban, Coproductor Ejecutivo; Catherine Owens, Productor Supervisor; Christopher Werner, Productor Supervisor; Laura L. Griffin, Productora; Kate Mullaney, Productora; Matt Passet, Productor; Marian Wang, Productora y Charles Wilson, Productor), siendo esta la séptima victoria consecutiva en esta categoría para esta serie.

➡ 1 premio por JERROD CARMICHAEL: ROTHANIEL, por Mejor Guión de un Especial de Comedia (Jerrod Carmichael).

Vía Ink