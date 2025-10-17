Hermano Salvaje, el trío revelación del rock español, debutará con concierto gratuito en Panamá

La banda de rock español Hermano Salvaje presentará su álbum «Flechazos» por primera vez en Panamá

• Los hermanos valencianos Jaime, Carlos y Joe Revert Valls, conocidos como Hermano Salvaje , presentarán su más reciente álbum, «Flechazos» (2025), en su primera actuación en territorio panameño.

(17/Oct/2024 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Centro Cultural de España en Panamá (CCE) ha anunciado la realización de uno de los eventos musicales más esperados del año con la llegada de Hermano Salvaje, el enérgico trío originario de Valencia. La banda, que ha logrado conquistar la escena musical española con su particular estilo, debutará en el país con un concierto gratuito que se llevará a cabo el próximo 23 de octubre en el Teatro Amador.

La agrupación está conformada por los hermanos Jaime, Carlos y Joe Revert Valls, originarios de Ontinyent. Luego de más de una década de experimentación musical conjunta, han consolidado una propuesta única, donde, según su propia definición, “guitarra, bajo, batería y voces se fusionan para dar vida a Hermano Salvaje”. Esta conexión familiar, forjada desde el hogar, se traduce en una química escénica incomparable que promete una experiencia visceral y auténtica en cada una de sus presentaciones.

Presentación de «Flechazos», su más reciente trabajo discográfico

Hermano Salvaje llega a Panamá para presentar su más reciente producción, el LP titulado «Flechazos» (2025), el cual fue realizado en colaboración con GTS y Universal Music Spain. Este álbum marca un punto de inflexión en su trayectoria, exhibiendo “la singularidad de la banda y su carácter atemporal” a través de un enfoque conceptual y maduro.

Este nuevo material discográfico, influenciado por el trabajo del reconocido productor Ferran Gisbert (Alizzz), ha significado un giro sonoro que ha abierto “las puertas de una nueva etapa prometedora” para la agrupación valenciana. Entre los temas más destacados de este trabajo conceptual se encuentran «Flechazos», «Solo queda un Baile» y «Por la capital».

Un puente cultural entre España y Panamá

Desde su presentación oficial en 2021 con su LP homónimo, Hermano Salvaje ha logrado posicionarse como una de las propuestas más refrescantes del panorama musical español, gracias a la “esencia y personalidad significativa” que caracteriza a sus composiciones y performance.

El concierto del 23 de octubre, de entrada libre, promete ser una experiencia musical integral. Además de la presentación estelar del trío valenciano, el evento contará con la participación de la agrupación local Sonó Paralelo, quienes aportarán su propia interpretación del rock alternativo panameño. Esta colaboración refleja el compromiso del Centro Cultural de España de tender puentes a través de la música, ofreciendo al público una muestra de las propuestas más prometedoras del rock actual.

Para obtener más detalles sobre el evento, el público puede contactar directamente al Centro Cultural de España en Panamá a través de sus redes sociales, @ccecasadelsoldado.

Información esencial del evento:

• Fecha: 23 de octubre de 2024

• Lugar: Teatro Amador, Ciudad de Panamá

• Artistas: Hermano Salvaje y Sonó Paralelo

• Organizador: Centro Cultural de España en Panamá

• Costo: Entrada libre (concierto gratuito)