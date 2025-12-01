HISTORY 2 presenta un «Especial de Religión» con tres series sobre fe y misterios en diciembre

De El Peregrino a Los Secretos de la Biblia: HISTORY 2 especial religión en diciembre

• El especial presenta El Peregrino, una serie que explora el fervor religioso global, y Los Secretos de la Biblia, que analiza su exactitud histórica, traducción y textos prohibidos.

(01/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El canal de televisión HISTORY 2 presenta un «Especial de Religión» durante el mes de diciembre de 2025, ofreciendo a la audiencia de lunes a viernes un bloque de contenido enfocado en las grandes creencias, el fervor global y los misterios que rodean a los textos sagrados. El especial incluye tres series documentales que abordan estos temas desde perspectivas históricas y culturales.

El Peregrino (The Pilgrim): Un Viaje en Búsqueda de la Fe

La serie documental El Peregrino (Lunes 01 de diciembre a las 19:50 hrs MEX/20:50 hrs COL/21:50 hrs ARG) documenta un viaje alrededor del mundo tras las peregrinaciones religiosas más grandes del planeta. El periodista Jorge Said emprende un nuevo recorrido en 20 episodios en busca del fervor de personas que buscan respuestas en la divinidad.

Los primeros episodios incluyen:

• Lunes 01 – Ucrania: Las Heridas de la Guerra: Un registro de cómo, en momentos de gran sufrimiento causado por el conflicto, el ser humano busca refugio en la espiritualidad.

• Martes 02 – México y los Rituales del Día de Muertos: Una participación en las celebraciones que el pueblo mexicano dedica a sus seres queridos ya fallecidos.

• Miércoles 03 – Brasil: Rituales Religiosos y Paganos: La exploración de la convivencia de rituales cristianos e históricas fiestas paganas en el país con más católicos del mundo.

• Jueves 04 – Ibiza: Espiritualidad New Age: Un recorrido por la isla española donde el hipismo y la música electrónica buscan conectarse con una conciencia universal.

• Viernes 05 – México: Brujos y Chamanes Luces y Tinieblas: Un viaje por rituales de magia blanca y la experimentación de magia negra y espiritualidad satánica en América.

Los Secretos de la Biblia (Bible Secrets Revealed): Historia y Mito

A partir del lunes 01 de diciembre (20:45 hrs MEX/21:45 hrs COL/22:45 hrs ARG), esta serie de seis episodios examina la Santa Biblia, el libro más leído de la historia, cuestionando si es historia o mito. El programa explora quién la escribió, cuán históricamente precisa es y qué se ha cambiado o perdido en la traducción. Presenta entrevistas con eruditos, arqueólogos y líderes religiosos.

Los temas de la semana incluyen:

• Lunes 01 – Perdidos en la Traducción: Se analiza si las escrituras sagradas han sido traducidas, editadas e incluso censuradas, y si autores como Moisés o los evangelistas son los verdaderos redactores.

• Martes 02 – La Tierra Prometida: Se examina a Jerusalén, considerada el lugar más sagrado, y la tensión religiosa que persiste en la ciudad histórica.

• Miércoles 03 – Las Escrituras Prohibidas: Una exploración sobre la existencia de capítulos nunca publicados o historias censuradas en los Evangelios.

• Jueves 04 – El Verdadero Jesús: Se aborda la exactitud de los cuatro Evangelios para determinar cuál es la verdadera historia del hijo de Dios.

• Viernes 05 – Profecías Misteriosas: Se intenta decodificar las profecías bíblicas para determinar si pueden ser utilizadas para predecir el futuro de la humanidad.

Yo Conocí a Jesús (Jesus: His Life): La Historia Personal

La tercera serie del especial (Lunes 01 de diciembre a las 21:35 hrs MEX/22:35 hrs COL/23:35 hrs ARG) recorre la vida de Jesús a través de los momentos más importantes, revelados desde la perspectiva de las figuras clave que lo rodearon:

• Lunes 01 – José: Narra cómo el simple artesano José jura proteger a su hijo Jesús desde su nacimiento en Belén hasta la huida a Egipto.

• Martes 02 – Juan el Bautista: Describe el cruce de vidas entre Jesús y Juan el Bautista, cuya prédica radical lo lleva a la decapitación.

• Miércoles 03 – María: Muestra el dilema de María entre proteger a su hijo y dejarlo cumplir su destino de sacrificio, destacando el primer milagro público de Jesús a petición de ella.

• Jueves 04 – Caifás: El sumo sacerdote de Jerusalén enfrenta la provocación de Jesús, especialmente después de que resucita a Lázaro, lo que lo lleva a decidir que debe ser detenido por temor a una represión de Roma.

• Viernes 05 – Judas: Se explora el misterio de lo que motivó a Judas, el discípulo, a traicionar a Jesús en la Última Cena.

