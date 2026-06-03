History 2 recorre el mundo con el estreno de la serie Lugares Misteriosos

La nueva producción televisiva invita a los espectadores a un viaje global para desenterrar secretos ocultos en pueblos fantasmas, zonas de catástrofes nucleares y aldeas aisladas.
History 2 estrena en exclusiva la serie Lugares Misteriosos
• A partir de este miércoles 3 de junio, la señal internacional transmitirá episodios dedicados a explorar locaciones extravagantes, búnkeres secretos y tradiciones insólitas.
(03/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- El canal de televisión por cable History 2 anunció el estreno exclusivo de la serie Lugares Misteriosos (Mystery Places), programado para el miércoles 3 de junio a las 19:00 horas en México, 20:00 horas en Colombia y 22:00 horas en Argentina. Esta nueva propuesta televisiva explora las locaciones más extraordinarias del planeta, abarcando desde Apice, un pueblo fantasma desierto abandonado por sus habitantes debido a numerosos terremotos, hasta Fukushima en Japón, zona que continúa devastada años después de la catástrofe nuclear, así como las aldeas aisladas de Siberia, reconocidas como uno de los lugares más fríos de la Tierra. La producción propone un viaje que da la vuelta al mundo para desenterrar espacios ocultos y olvidados que permanecen llenos de secretos.
Primeros episodios y enigmas globales
La programación del miércoles 3 de junio iniciará con el primer episodio, donde se exploran los restos de las 54 bases de misiles Titan II que estuvieron activas durante la Guerra Fría. El recorrido continúa en Songdo, catalogada como la ciudad más moderna del mundo, y sigue con una aventura junto a Thomas Windisch para explorar una base aérea abandonada en Croacia. De igual forma, este capítulo incluye una visita a un pequeño pueblo de la India, donde los hombres se entrenan para desempeñarse como porteros de discoteca en la gran ciudad, y a un pueblo de China donde brota fuego directamente del suelo.
Posteriormente, en el segundo episodio fijado para la misma fecha, se investigan las prácticas religiosas tradicionales de Togo y se realiza una visita al desierto de Danakil en Etiopía, además de documentar una ciudad en Georgia donde cada ciudadano posee un arma. El contenido también analiza de cerca los métodos inusuales de producción de petróleo en Myanmar y los efectos de la radiación derivados del desastre nuclear de Fukushima.
Descubrimientos e historias insólitas
Para el miércoles 10 de junio, la señal transmitirá el tercer episodio, el cual profundizará nuevamente en las prácticas tradicionales de Togo, las condiciones del desierto de Danakil en Etiopía, la particular ciudad de Georgia, los sistemas petroleros de Myanmar y el impacto radiactivo en Fukushima. A continuación, el cuarto episodio presentará una visita a algunas de las casas más insólitas y extravagantes del mundo, junto con una exploración por la ciudad de Bangladés que registra la mayor cantidad de bicitaxis. Esta entrega también traslada las pantallas a Polonia para observar la producción de figuras de plástico y visita el pueblo más rico de China.
La serie continuará el miércoles 17 de junio con el quinto episodio, dedicado al festival internacional de cometas en Gujarat y a conocer a un hombre que pinta los acantilados chinos de un verde brillante. Asimismo, la emisión acompaña a la fotógrafa Nikita Little en su exploración de lugares abandonados en Zimbabue, viaja a la India para conocer el mercado de verduras más grande del mundo y visita la Aldea de los Enanos en China. En el sexto episodio de esa jornada, se examina uno de los pueblos fantasma más fascinantes de Italia, se explora el misterio del nido de pájaro comestible en Malasia, se accede a la prisión de Bollate en Italia y se descubre una estructura conocida por los lugareños como la Casa del Dr. Seuss.
Destinos finales del mes
El ciclo de estrenos de junio concluye el miércoles 24 de junio con los episodios siete y ocho. En el séptimo capítulo se analizan las condiciones laborales de un minero en Indonesia y se visita el Pozo Petrificante en Inglaterra, además de mostrar un pueblo donde las viviendas consisten en agujeros en el suelo y la celebración del Carnaval de Río.
Finalmente, el octavo episodio descubrirá las granjas de algas marinas en Corea del Sur, presentará un pequeño pueblo en Alaska donde todos sus habitantes viven bajo el mismo techo y explorará el Passage du Gois, un paso inundado que conduce a la isla de Noirmoutier en Francia. La producción cerrará mostrando los búnkeres secretos de Suiza y al exorcista Hermes Cifuentes en Colombia.
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