HISTORY 2 estrena episodios de sus series documentales: “Gigantes de los Juguetes” y “Gigantes de la Industria”

Batallas de sneakers y imperios de alquiler de autos llegan a HISTORY 2 con «Gigantes de la Industria»

• Los nuevos episodios de la programación de HISTORY 2 revelarán cómo «accidentes felices» dieron lugar a la Pizarra Mágica y el Play-Doh, y cómo se forjó la imagen moderna de Santa Claus.

(18/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- HISTORY 2 presenta nuevos episodios de sus series documentales más exitosas, adentrándose en las historias de rivalidad, innovación y tenacidad que dieron forma a dos de los sectores más influyentes: la industria del juguete y las grandes marcas corporativas.

GIGANTES DE LOS JUGUETES (THE TOYS THAT BUILT THE WORLD S3)

Esta serie descubre las historias que cimentaron la moderna industria del juguete. El programa narra cómo, en medio de grandes eventos históricos como la Guerra Civil y la Gran Depresión, diversos visionarios superaron el fracaso para construir vastos imperios multimillonarios.

TUNE IN: Viernes a las 19:00 hrs MEX. / 20:00 hrs COL, 22:00 hrs ARG.

• VIERNES 17 | ACCIDENTES FELICES (#17 HAPPY ACCIDENTS): El episodio se centra en dos descubrimientos fortuitos de la década de 1950 que transformaron materiales industriales comunes en juguetes legendarios. La Pizarra Mágica y la masa de Play-Doh generaron miles de millones de dólares, aunque no todos los creadores cosecharon las recompensas.

• VIERNES 24 | EL SANTA QUE NORTE AMÉRICA CONSTRUYÓ (#22 THE SANTA THAT AMERICA BUILT): Se explora cómo la figura de un santo del siglo III evolucionó hasta convertirse en el querido y mundialmente famoso Santa Claus que conocemos hoy, a través de la influencia de mentes creativas, marcas y eventos que moldearon su imagen moderna.

GIGANTES DE LA INDUSTRIA: MEGA MARCAS (THE MEGA BRANDS THAT BUILT AMERICA S2)

Esta producción desvela las sorprendentes historias de origen de los pioneros que fundaron algunas de las marcas más grandes del mundo. Su brillantez y tenacidad se tradujeron en innovaciones revolucionarias que transformaron industrias enteras e influyeron profundamente en la cultura.

TUNE IN: Viernes a las 19:55 hrs MEX. / 20:55 hrs COL, 22:55 hrs ARG.

• VIERNES 17 | DE ALQUILERES A RIQUEZAS (#12 RENTALS TO RICHES): Un vendedor de autos en apuros se une al dueño de una empresa de taxis, John Hertz, para fundar la primera compañía estadounidense de alquiler de autos. Sin embargo, la posterior creación de una empresa rival por parte del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Warren Avis, desata una feroz competencia en la industria.

• VIERNES 24 | COMPETENCIA DE SNEAKERS (#07 SNEAKER HEAD-TO-HEAD): El episodio narra la batalla de décadas por la dominación global entre dos compañías de calzado deportivo que se alzaron como titanes de la industria. Ambas lanzaron zapatillas icónicas que resultaron cruciales para que este tipo de calzado se convirtiera en un producto mainstream y un pilar de la cultura estadounidense.