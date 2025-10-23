¿Quién dijo que la H es muda?: HISTORY conmemora 25 años de éxito en América Latina

Mega producciones y premios marcan los 25 años de HISTORY en la región

• La señal reafirma su liderazgo en entretenimiento factual, destacando su evolución constante e innovación en plataformas digitales y soluciones turísticas con tecnología de vanguardia.

(23/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- HISTORY conmemora su aniversario número 25 en América Latina con una gran celebración que incluye estrenos de alto impacto, contenidos exclusivos y una mirada a los logros que han consolidado a la señal como un referente del entretenimiento histórico en la región desde su llegada en octubre de 2000. La marca combina lo mejor de su presente —con campañas creativas y experiencias interactivas— con la memoria de un recorrido que la ha convertido en parte de la experiencia cotidiana de millones de espectadores.

Estrenos Aniversarios y Programas Emblemáticos

El gran estreno que acompaña la celebración es la mega producción documental “El Viejo Oeste con Kevin Costner”, una docuserie producida y presentada por la estrella de Hollywood que transporta a los espectadores al nacimiento del Oeste norteamericano. La producción, con el sello distintivo de HISTORY —dramatizaciones impactantes y archivos exhaustivos—, revive momentos clave del Lejano Oeste y muestra la lucha por la tierra, el poder y la identidad.

Otro pilar fundamental de la celebración es el lanzamiento de la temporada 25 de su serie más icónica y emblemática: “El Precio de la Historia”. La popular franquicia continúa su éxito con nuevas aventuras de Rick Harrison, Corey y Chum en la emblemática Pawn Shop de Las Vegas. Entre las piezas destacadas de esta temporada se encuentran una cámara que filmó las primeras imágenes de Elvis Presley, boletos de la histórica pelea Tyson/Holyfield, y una litografía de Dalí realizada junto a Walt Disney.

«Celebrar los 25 años de HISTORY Latin America ha sido un camino de adaptación, transformación e innovación constante. En estas dos décadas y media, la marca se consolidó como líder en entretenimiento factual, conectando con las audiencias a través de grandes producciones, formatos originales y nuevas plataformas», afirmó Eddy Ruiz, presidente y Gerente General de A+E Networks Latin America.

Innovación Digital y Logros de Audiencia

En el ámbito digital, HISTORY ha logrado importantes hitos, superando los 12 millones de suscriptores en su cuenta oficial de YouTube entre América Latina y Brasil, una cifra que continúa en aumento y consolida a la señal como una de las marcas más prolíficas del mundo en el entorno digital. Un 70% de estos usuarios acceden a través de Connected TV (CTV).

Para el mes de celebración, el canal de YouTube ofrecerá cada viernes una maratón con lo mejor de series emblemáticas como El Precio de la Historia, Alienígenas Ancestrales, Grandes Misterios de la Historia, además de las nuevas series como “El Viejo Oeste con Kevin Costner”, “Maravillas Sagradas con Dennis Quaid” y “Expedientes Desclasificados con David Duchovny”.

Apuesta por la Tecnología y el Turismo

El año también estuvo marcado por el lanzamiento de History Travel Solutions, una propuesta innovadora que busca transformar la industria del turismo y la hospitalidad. La plataforma utiliza soluciones que van desde la analítica avanzada hasta la narración (storytelling) y la tecnología, apoyándose en la herramienta Total Audience Plus de A+E Networks para medir con precisión el alcance de las campañas.

Como parte de esta estrategia, destaca la figura de Juan Diego Elías, el primer presentador virtual de HISTORY creado con inteligencia artificial, quien acompaña a la audiencia en recorridos por la región. Elías funge como embajador digital, explorando culturas y leyendas, y ofreciendo contenido exclusivo en las cuentas de Instagram y Facebook de la señal.

La Campaña y Premios para la Audiencia

La conmemoración se enmarca en la campaña “¿Quién dijo que la H es muda?”, la cual convierte a la icónica letra del logo en un símbolo de voz y resonancia histórica, desplegándose en redes sociales y vía pública.

Finalmente, para celebrar este aniversario, HISTORY ha lanzado una campaña especial Watch & Win para premiar a su audiencia. En México, los televidentes podrán participar por un automóvil BYD Dolphin escaneando un código QR durante el horario de Prime-Time. Simultáneamente, en Latinoamérica, quienes vean el episodio destacado en el canal de YouTube y sigan las indicaciones tendrán la oportunidad de ganar iPhones 16 Pro Max, bajo el lema “Con HISTORY tu fidelidad gana por partida doble”.