History Channel celebra 25 años con el estreno de «El Viejo Oeste» con Kevin Costner

«El Viejo Oeste » con Kevin Costner : La docuserie que explora la verdad histórica de Estados Unidos

• Junto a la historiadora Doris Kearns Goodwin, Kevin Costner produce esta docuserie de ocho episodios que va más allá de los clichés del «Lejano Oeste» para examinar la lucha implacable por la tierra y la identidad.

(07/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.– HISTORY conmemora sus 25 años de presencia en América Latina con el estreno de la serie documental «El Viejo Oeste con Kevin Costner». Esta destacada producción lleva a los espectadores a un viaje a través del nacimiento del Oeste norteamericano, examinando la implacable lucha por la tierra, el poder y la identidad que forjaron la historia de los Estados Unidos. La docuserie se estrena el sábado 11 de octubre a las 22:40 (México).

La producción, de ocho episodios (con dos capítulos seguidos cada semana), es presentada y producida ejecutivamente por el ganador del Oscar Kevin Costner, junto a la reconocida historiadora ganadora del Pulitzer, Doris Kearns Goodwin, y la compañía galardonada con el Oscar, RadicalMedia.

Una mirada renovada al Lejano Oeste

«El Viejo Oeste con Kevin Costner» ofrece una mirada renovada y compleja a la historia estadounidense, abarcando desde fines del siglo XVIII hasta inicios del XX. La serie guía al espectador a través de diversos conflictos, todos impulsados por la desesperada disputa por el control territorial.

La producción trasciende los clichés del «Lejano Oeste» al mostrar múltiples perspectivas de historias cruciales. Abarca eventos como las expediciones de Lewis y Clark, la guía de Sacagawea, los enfrentamientos entre agentes de la ley y forajidos, el auge de vaqueros y ganaderos, y la resistencia de los pueblos originarios que lucharon por sus tierras ancestrales. La serie destaca la valentía de mujeres que abrieron camino, el fervor de los buscadores de fortuna y la causa de los abolicionistas.

Con el sello distintivo de History, cada episodio revive hechos clave mediante potentes dramatizaciones, archivos exhaustivos e intervenciones de expertos que aportan contexto. Esto permite iluminar las contribuciones de los pioneros que impulsaron el «sueño del Oeste» y la defensa de las tribus.

Compromiso con la verdad histórica

Kevin Costner enfatizó el compromiso de la producción con la veracidad histórica: «Doris y yo estamos realmente comprometidos con contar las cosas como realmente sucedieron, porque eso es lo más interesante. ¿Cómo podemos aprender si evitamos la verdad de lo que estamos viendo?». El actor señaló que el objetivo no es juzgar la historia, sino obtener la imagen más clara posible.

Por su parte, la historiadora Doris Kearns Goodwin resaltó el rigor en la investigación, recurriendo a los mejores expertos. Hizo énfasis en el esfuerzo por incluir el rol de las mujeres, cuyas historias han sido minimizadas en producciones anteriores. «Tal vez en 50 años surja una nueva corriente de investigación que nos diga algo distinto, pero según lo mejor que sabemos hoy, estas historias tienen autenticidad», comentó Goodwin. Costner coincidió en destacar la fuerza y resiliencia de las mujeres como factor determinante en la construcción del Oeste.

La serie explora figuras icónicas y batallas decisivas, como la victoria clave del jefe Little Turtle sobre el ejército de EE. UU., la firme resistencia de las tribus Blackfeet, Comanche y Lakota Sioux, y guerreros como Red Cloud y Crazy Horse. Costner remarcó que el valor de la serie radica en ir más allá de los héroes consagrados, investigando las historias previas de quienes hicieron historia y a quienes los rodeaban.

Lecciones del pasado para los desafíos actuales

Ambos productores reflexionaron sobre las lecciones del Oeste que resuenan en los desafíos actuales. Costner planteó: «¿Qué ganamos cuando dominamos a otro pueblo, cuando queremos expandir nuestras fronteras? ¿Qué ganamos realmente cuando silenciamos una voz?».

Goodwin observó que los conflictos del pasado se asemejan a los dilemas actuales de Estados Unidos, citando la advertencia de Theodore Roosevelt de que si las personas de distintas clases y regiones comienzan a verse como «el otro», se pierde la base que una democracia necesita. Finalmente, la historiadora comentó que la serie invierte el enfoque tradicional, presentando una «historia desde abajo hacia arriba» basada en la experiencia de las personas mismas.