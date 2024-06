HISTORY estrena la Cuarta Temporada de Inexplicable con William Shatner

William Shatner regresa con nuevos misterios en HISTORY

(26/Jun/2023 – web) México.- HISTORY anuncia el estreno de la cuarta temporada de “Inexplicable con William Shatner”, la serie de no ficción presentada y producida por el aclamado actor William Shatner, ganador de los premios Golden Globe y Emmy. El próximo viernes 28 de junio a las 20:50 hs. en Chile, 21:50 hs. en Argentina y México, y 22:00 hs. en Colombia y Panamá, se develarán nuevos misterios que han desconcertado a la humanidad durante siglos.

De los productores de “Alienígenas Ancestrales” y “La maldición de la Isla”, esta serie cuenta con la colaboración de científicos, historiadores y testigos, quienes aportan sus perspectivas para arrojar luz sobre lo aparentemente imposible. La cuarta temporada aborda temáticas que van desde lo sobrenatural y lo místico, lo histórico y mítico, hasta lo extraterrestre y futurístico.

El primer episodio, titulado “Estructuras místicas”, explora construcciones antiguas alrededor del mundo que parecen tener cualidades que van más allá de la ingeniería. Desde el monolito Mên-an-Tol hasta las colosales cabezas olmecas, se plantea la intrigante posibilidad de que estas estructuras posean poderes místicos inexplicables. ¿Pueden estos monumentos ancestrales actuar como receptáculos de energías desconocidas o canales hacia dimensiones más allá de nuestra comprensión? Estas teorías invitan a reflexionar sobre el enigma que envuelve a estas estructuras monumentales y su potencial influencia en la historia y la cultura humana.

Además de explorar construcciones enigmáticas, la nueva temporada también se adentra en temas sobrenaturales y místicos. Un episodio tratará sobre personas que han desafiado a la muerte y cómo lograron sobrevivir a situaciones imposibles, mientras que otro se enfocará en individuos con habilidades extraordinarias a lo largo de la historia, desde visionarios como Nostradamus hasta modernos profetas. La temporada también examinará la posibilidad de que existan fuerzas misteriosas y oscuras en nuestro mundo, investigando lugares y objetos que parecen concentrar energías negativas y poderosas.

“Vivimos nuestras vidas en el misterio. No sabemos cómo llegamos y ciertamente no sabemos hacia dónde vamos”, comentó William Shatner en un evento virtual realizado por HISTORY en marzo. “¿Qué pasa después de que morimos? No sabemos. Es un final misterioso e inexplicable. Y enfrentarse a eso todos los días es a la vez desafiante y gratificante. Trato de hacer todo lo posible durante el día, ya sea compartir amor hacia mi familia, mis hijos, mi esposa, mis perros y mis caballos, o si es algo que no he intentado antes (…) mi día está lleno de aventuras, de amor, de dolor. Estoy viendo la vida como una historia. Esta es mi historia y tú ahora eres parte de mi historia, pero se reescribe continuamente”, expresó el actor.

La cuarta temporada también abordará temas históricos y míticos, investigando la autenticidad y posibles poderes de reliquias como el Arca de la Alianza y el Santo Grial, y desentrañando la realidad detrás de leyendas como la Atlántida. También se explorará el impacto de los genios en la historia y la influencia de sus logros en la civilización humana, así como los casos de astutos criminales y sus elaborados delitos.

“Yo no creo que haya nada que supere a la naturaleza. Estamos ahora en el proceso, con nuestros nuevos instrumentos e instrumentos que todavía no nacieron, de descubrir los misterios increíbles de la realidad (…) Entonces, en el caso de lo sobrenatural, sabemos que está allí, que está esperando ser descubierto y que es natural. Y todo en la naturaleza es tan bizarro, tan inexplicable (…) No sabíamos que existía el misterio y empezamos a buscar respuestas sobre el misterio. Entonces lo sobrenatural yo creo que es otro nombre para darle a un misterio que es un misterio actual, pero que en el futuro se descubrirá como un hecho”, explicó Shatner.

En su nueva temporada, “Inexplicable con William Shatner” también explorará fronteras más allá de nuestro planeta, incluyendo el análisis del impacto en la Tierra si la Luna desapareciera y la historia de la superficie de Marte. Otro episodio examinará la evidencia de vida extraterrestre, desde avistamientos de ovnis hasta estructuras en Marte, planteando la pregunta de si estamos solos en el universo y cómo podrían interactuar los extraterrestres con la humanidad.

Cada episodio de “Inexplicable” combina testimonios de expertos y testigos con recreaciones y material de archivo, ofreciendo una mezcla de investigación científica y especulación sobre temas enigmáticos en el mundo, todo ello presentado por su extraordinario anfitrión: William Shatner.

Sinopsis de Episodios “Inexplicable con William Shatner” – Temporada 4

Estructuras místicas (#3 Best of: Mystical Structures) Viernes 28 de junio Durante miles de años, la humanidad ha erigido incontables edificaciones increíbles, pero algunas de ellas parecen ser más que impresionantes hazañas de ingeniería. ¿Acaso monumentos como el monolito de Mên-an-Tol o las colosales cabezas olmecas poseen poderes místicos más allá de la comprensión humana?

Desafiando a la muerte (#2 Best of: Defying Death) Viernes 5 de julio ¿Cómo algunas personas sobreviven a lo imposible? Desde accidentes en selvas remotas y congelamientos, hasta electrocuciones por rayos múltiples. ¿Acaso los humanos poseen reservas de energía que pueden liberarse en situaciones extremas? ¿Qué enseñanzas dejan quienes desafiaron a la muerte?

Artefactos bíblicos (#4 Best of: Biblical Artifacts) Viernes 12 de julio Desde construcciones sagradas como el Arca de Noé hasta objetos de gran misterio, como el Santo Sudario. ¿Acaso los objetos descritos en la Biblia podrían ser reales y tener una conexión con Dios? ¿Es posible descubrir la verdadera historia de estos artefactos bíblicos y sus poderes?

Habilidades extraordinarias (#5 Best of: Extraordinary Abilities) Viernes 19 de julio La historia está llena de individuos increíbles que demuestran que personas aparentemente ordinarias son capaces de lograr lo que muchos consideran imposible. Desde habilidades extraordinarias como visión remota, hasta la capacidad de soportar temperaturas extremas. ¿Cuál es el secreto detrás de estos casos?

Fuerzas oscuras (#1 Best of: Dark Forces) Viernes 26 de julio ¿Existen fuerzas oscuras y misteriosas en el mundo que no comprendemos por completo? Desde mansiones visitadas por muertos, hasta tumbas y cuadros malditos con energías poderosas y tenebrosas. ¿Son simplemente producto de mitos y supersticiones? ¿O realmente acechan a nuestro alrededor?