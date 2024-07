HISTORY estrena la cuarta temporada de «La evidencia está entre nosotros» con Tony Harris

Nuevos misterios y descubrimientos en la Cuarta Temporada de «La evidencia está entre nosotros» en HISTORY

Tony Harris y un equipo de expertos evalúan cada video para determinar la autenticidad de pruebas sobre fenómenos misteriosos.

(24/Jul/2023 – web) LatAm.- Presentada por el veterano periodista de televisión Tony Harris, la serie de no ficción explora algunos de los fenómenos más misteriosos y fascinantes de todos los tiempos. Desde capturas de Pie Grande y avistamientos OVNIs sobre los Andes hasta descubrimientos de antiguos artefactos y encuentros con criaturas desconocidas, cada episodio de esta nueva temporada utiliza tecnología avanzada y la palabra de expertos para analizar y evaluar la autenticidad de las pruebas presentadas, prometiendo revelar nuevas perspectivas sobre algunos de los enigmas más debatidos del mundo.

HISTORY estrena la cuarta temporada de «La Evidencia Está Entre Nosotros», serie documental presentada por el veterano periodista de televisión Tony Harris, que examina de manera exhaustiva algunos de los videos más increíbles y provocativos de fenómenos inexplicables y momentos misteriosos que han sido capturados en cámara. Con dos episodios estreno cada semana, esta nueva temporada profundiza y analiza la historia completa de cada irregularidad que se cuestiona, desde filtraciones de videos de OVNIs por parte del Departamento de Seguridad Nacional hasta especies largamente extintas captadas en cámara, criaturas desconocidas, y mucho más. Harris, junto con un equipo de expertos de primer nivel, evalúa cada video para determinar qué es real, qué es falso y todo lo que queda en el medio. La serie revela nuevos detalles sobre las anomalías más extraordinarias del mundo y responde a la pregunta fundamental: ¿está la evidencia entre nosotros?

Presentando clips de videos descubiertos, imágenes y grabaciones de audio obtenidas de ciudadanos privados y agencias gubernamentales, «La Evidencia Está Entre Nosotros» emplea tecnología avanzada, técnicas rigurosas de autenticación y procesos analíticos de vanguardia para distinguir entre lo genuino y lo fraudulento. Con un enfoque meticuloso, la serie invita a los espectadores a explorar de manera crítica y fascinante fenómenos inexplicables, proporcionando respuestas y, a veces, generando más preguntas sobre la existencia de pruebas concluyentes de lo paranormal y lo inexplicable.

La cuarta temporada de ocho episodios de «La Evidencia Está Entre Nosotros» promete llevar a los espectadores a un viaje apasionante a través de una amplia gama de enigmas y fenómenos inexplicables. Desde la búsqueda de Pie Grande en los bosques más remotos de América del Norte hasta la exploración de avistamientos de OVNIs sobre las montañas de los Andes, cada episodio ofrece un análisis profundo de evidencias nunca vistas. Con la guía experta de Tony Harris, la serie examinará la autenticidad de videos y fotografías que desafían nuestras nociones convencionales de lo posible, abordando desde antiguos misterios como las luces de Lubbock hasta descubrimientos contemporáneos como restos esqueléticos misteriosos en el fondo del Mediterráneo.

Además, la temporada explorará relatos fascinantes como los llamados de los Hombres de Negro, avistamientos de criaturas misteriosas como el «Caddy» en las profundidades marinas, y controversias modernas como las revelaciones sobre los UAP (por sus siglas en inglés, Fenómenos Anómalos no Identificados) ante el Congreso de los Estados Unidos. Cada episodio contará con la participación de destacados científicos, investigadores y expertos que intentarán descifrar estos enigmas y ofrecerán su veredicto sobre la autenticidad de las pruebas presentadas. «La Evidencia Está Entre Nosotros» se posiciona como una ventana única hacia lo desconocido, desafiando a los espectadores a cuestionar lo que creen saber sobre nuestro mundo y más allá.

Cabe destacar que HISTORY presentará este 2024 dos spin-off de «La Evidencia Está Entre Nosotros«: «La evidencia está entre nosotros: secretos militares» y «La evidencia está entre nosotros: edición alienígena». En la primera serie, que estrenará en septiembre, los veteranos de combate Rudy Reyes y Ronnie Adkins desentrañan los misterios detrás de las imágenes, sonidos y documentos más extraños y controvertidos de la historia moderna de la guerra. Los misterios abarcan la era moderna de la guerra, incluidas las Guerras Mundiales, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra del Golfo y los conflictos del siglo XXI. Reyes y Adkins analizan asesinatos grabados, acorazados que explotan, aviones fantasma, soldados desaparecidos, engaños propagandísticos, presuntos encubrimientos y conspiraciones, con la ayuda de un equipo de expertos de primer nivel y ex miembros del ejército. En la edición especial «La evidencia está entre nosotros: edición alienígena», que se espera para el mes de octubre, el periodista Tony Harris presentará más pruebas convincentes de avistamientos de ovnis en todo el mundo. ¿Son estos vídeos una prueba de que existen los extraterrestres? Tony y un equipo de expertos analizarán las pruebas y emitirán un veredicto.

«La Evidencia Está Entre Nosotros» es producida para el canal HISTORY por el grupo Six West Media™. Steve Ascher, Kristy Sabat, Matt Pearl y Miguel Sancho son productores ejecutivos para el grupo Six West Media™. Amy Savitsky y Mike Stiller sirven como productores ejecutivos para HISTORY Channel.

Sobre Tony Harris

Tony Harris es un periodista y cineasta ganador del premio Emmy. Actualmente es el presentador de «The Proof is Out There» en el canal HISTORY, una serie de no ficción que examina de manera exhaustiva algunos de los videos más increíbles y provocativos de fenómenos inexplicables y momentos misteriosos de todos los tiempos. Durante seis años, Harris fue el presentador principal de «CNN Newsroom w/Tony Harris», donde recibió premios George Foster Peabody por la cobertura del derrame de petróleo de British Petroleum y del huracán Katrina. También recibió el premio Alfred I. duPont por la cobertura del tsunami del sudeste asiático. Tony es presidente de Merge Media Group LLC, que se dedica a producir y co-producir contenido original factual y de ficción en todas las plataformas. En una carrera diversa en la radiodifusión, Tony ha sido presentador de noticias internacionales para Al Jazeera English en Doha, Qatar, durante la Primavera Árabe de 2011, y corresponsal en Nueva York para Entertainment Tonight. Su primer podcast, Monster: DC Sniper para iHeart Media y Tenderfoot TV, sigue siendo uno de los podcasts de crímenes reales más populares, con más de 12 millones de descargas y alcanzando el tercer lugar en todos los podcasts al poco tiempo de su lanzamiento en diciembre de 2019.

Episodios «La Evidencia Está Entre Nosotros» – Temporada 4

Los Archivos de Pie Grande (The Bigfoot Files)

Lunes 5 de agosto (ARG-CHI-MEX) / Jueves 8 de agosto (COL)

Tony Harris separa lo real de lo falso en algunas de las pruebas más convincentes recientemente capturadas sobre Pie Grande. ¿Son las huellas encontradas en el Monte St. Helens prueba de que existe un primate masivo no descubierto en América del Norte? ¿Ha capturado un equipo padre e hijo la filmación más convincente de Pie Grande desde el famoso film Patterson-Gimlin, utilizando una cámara de imagen térmica? Harris y un grupo de destacados investigadores, académicos y científicos evalúan los sonidos, fotos y videos más intrigantes para analizar y emitir veredictos sobre su autenticidad.

OVNIS en los Andes y el Cuerno Antiguo (UFO Over the Andes, The Ohio Grassman and Ancient Horn Mystery)

Lunes 5 de agosto (ARG-CHI-MEX) / Jueves 8 de agosto (COL)

¿Fotografió una familia chilena un verdadero OVNI volando sobre la Cordillera de los Andes? ¿Es la filmación de una criatura peluda de color oscuro caminando por el bosque prueba de que el legendario Ohio Grassman existe? ¿Pertenece un enorme cuerno de 5.000 años descubierto en una playa de Inglaterra a una criatura prehistórica que aún vive? Científicos y ciudadanos intentan descifrar la misteriosa inscripción de una espada encontrada en River Witham, Lincolnshire. Tony Harris y su equipo de expertos examinan las pistas y determinan la validez de lo que estamos viendo.

Hombres de Negro y Equipo Misterioso (Men in Black Calls, Old Kentucky Aliens, and Mysterious Eclipse)

Lunes 12 de agosto (ARG-CHI-MEX) / Jueves 15 de agosto (COL)

¿Capturó un fiel televidente una imagen de una sonda alienígena? ¿Cuál es la identidad de una extraña criatura avistada en una cámara de una carretera? ¿Los legendarios Hombres de Negro llamaron a un hombre y lo amen