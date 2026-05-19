History estrena la serie documental Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks a nivel global

La producción de 20 episodios debutará con material de archivo inédito y restaurado para ofrecer una mirada contemporánea y profunda sobre el conflicto bélico.
History presenta el estreno mundial de la producción Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks
• Bajo la conducción y producción ejecutiva de Tom Hanks, la serie documental aborda la dimensión geopolítica y el costo humano de la guerra total.
(19/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La señal de televisión History estrenará globalmente y en simultáneo la serie documental Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks el próximo lunes 25 de mayo. Esta producción de 20 episodios se emitirá en 200 territorios y 40 idiomas, dando inicio a un evento televisivo que reexamina el conflicto más devastador del siglo XX desde una mirada contemporánea, humana y profunda. Resultado de más de diez años de trabajo, la serie presenta una reconstrucción monumental a partir de material de archivo real, gran parte de él nunca visto públicamente, con imágenes restauradas, registros inéditos y audios históricos recuperados.
El rol de Tom Hanks y la propuesta visual
La figura del reconocido actor y productor atraviesa toda la serie como hilo conductor en su rol de presentador, narrador y productor ejecutivo. Su vínculo con este período se sostiene en una trayectoria ligada a producciones emblemáticas de la historia del cine y la televisión. Al respecto, el presentador explica que existe una enorme cantidad de material en celuloide e imágenes nuevas que están integradas en el contexto de su tiempo, lo que define una forma de narrar que muestra directamente lo que pasó.
La serie documental abarca el conflicto global desde el ascenso del nazismo y el expansionismo japonés hasta la caída de las potencias del Eje y el surgimiento del nuevo orden mundial posterior a 1945. La narrativa evita las recreaciones de ficción y conecta las escenas filmadas en pleno conflicto con testimonios de especialistas internacionales, retratando los combates en tierra, mar y aire junto a aspectos menos explorados como el espionaje, la propaganda y el poder industrial.
Estructura de la emisión y contenido de los episodios
La producción es ejecutada por Tom Hanks y Gary Goetzman, en conjunto con Nutopia y A+E Factual Studios Group, en colaboración con The National WWII Museum de Nueva Orleans. History emitirá el contenido en dos partes diferenciadas: una primera tanda de ocho capítulos desde el lunes 25 de mayo hasta el comienzo de la Copa Mundial de Fútbol, y un segundo bloque que iniciará una vez finalizado el torneo deportivo.
La primera parte aborda la expansión inicial del conflicto entre 1939 y 1943. Los episodios iniciales detallan el ascenso de Adolf Hitler, la invasión de Polonia, la caída de Francia y el Blitz sobre Gran Bretaña. Posteriormente, se analiza la Operación Barbarroja en la Unión Soviética y el ataque a Pearl Harbor, que arrastró a Estados Unidos al conflicto. Esta sección concluye con el análisis de la guerra en el mar, la campaña de Guadalcanal, la industrialización del genocidio judío y la Operación Antorcha en el norte de África bajo el mando de Dwight D. Eisenhower.
En la segunda tanda de episodios, la producción se adentra en la fase de desgaste total. La trama incluye la guerra secreta de la criptografía vinculada al código Enigma, batallas determinantes como Stalingrado, el desembarco en Normandía y el avance hacia Berlín. El tramo final examina el desarrollo de la bomba atómica y los ataques sobre Hiroshima y Nagasaki, los cuales marcaron el inicio de la era nuclear y la posterior Guerra Fría.
Rigor historiográfico y testimonios
Para la reconstrucción de los hechos, la serie combinó las decisiones estratégicas de líderes como Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin y Adolf Hitler con las vivencias de soldados y civiles. El análisis cuenta con la participación de colaboradores históricos y especialistas internacionales como Tessa Dunlop, Saul David, James Bulgin, Antony Beevor, Dan Snow, Guy Walters y Simon Sebag Montefiore. Asimismo, intervienen expertos como el ganador del Premio Pulitzer Jon Meacham, Robert Citino, Phillips O’Brien, Geoffrey Wawro, Rebecca Grant y Alexandra Richie, entre otros académicos.
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