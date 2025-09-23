HISTORY estrena la segunda temporada de «Maravillas Sagradas con Dennis Quaid»

«Maravillas Sagradas con Dennis Quaid» estrena su segunda temporada

• La nueva temporada de «Maravillas Sagradas con Dennis Quaid» regresa a HISTORY para explorar los misterios, reliquias y creencias más impactantes del mundo.

(23/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.-. HISTORY ha estrenado la segunda temporada de “Maravillas Sagradas con Dennis Quaid”, la serie de no ficción que revela las historias y el simbolismo detrás de las reliquias y creencias más sagradas del mundo. Presentada y producida por el actor Dennis Quaid, la serie regresa con 11 nuevos episodios que profundizan en los enigmas de la fe y la espiritualidad.

Misterios de la humanidad

La nueva entrega invita a los espectadores a descubrir relatos sobre la vida después de la muerte, la presencia del mal, monstruos ancestrales y fortalezas legendarias. Cada episodio combina arqueología, historia, religión y mito para mostrar cómo lo divino y lo humano se entrelazan. En esta temporada, la serie también explora los misterios de América Latina, incluyendo las enigmáticas Líneas de Nazca en Perú, las técnicas de momificación de los Chinchorro en Chile y la ciudad sagrada de Machu Picchu.

Episodios destacados de la temporada

El primer episodio aborda la vida después de la muerte, analizando las concepciones de paraísos, infiernos y la reencarnación a través de testimonios y la investigación científica. El segundo capítulo examina las historias de monstruos y fuerzas del mal, desde la figura de Satanás hasta criaturas como el Leviatán y el Kraken. Otro episodio se centra en la venganza en la historia, desde el código de Hammurabi hasta rituales como el «mal de ojo» y la historia de los 47 Ronin.

Cloudflare busca jóvenes líderes y contratará 1,111 becarios en 2026: https://www.panama24horas.com.pa/tecnologia/cloudflare-busca-jovenes-lideres-y-contratara-1-111-becarios-en-2026/

La serie también profundiza en fortalezas como la de Masada y la Torre de Londres, así como en enigmáticos secretos ocultos en manuscritos y geoglifos como las Líneas de Nazca. Otros episodios exploran el poder de las armas sagradas, sitios sagrados como la Basílica de San Pedro y Machu Picchu, la furia divina en mitos como el de la Atlántida, y los rituales funerarios de diversas civilizaciones.

“Maravillas Sagradas con Dennis Quaid” es una producción de A+E Factual Studios y se transmite los martes a las 21:55 horas.