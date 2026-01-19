History estrena Historias Arriesgadas con Henry Winkler este mes de enero

Henry Winkler explora las prácticas más peligrosas del pasado en nueva serie de History

• El actor ganador del Emmy, Henry Winkler, conduce una serie de ocho episodios que revela productos y entretenimientos extremos que alguna vez formaron parte de la vida cotidiana.

(19/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La cadena History inicia su programación del 2026 con el estreno de «Historias Arriesgadas con Henry Winkler«. Esta serie de no ficción, producida y conducida por el actor ganador del premio Emmy, ofrece un recorrido de ocho episodios donde se analiza, con una mezcla de humor y asombro, cómo la sociedad evolucionó rodeada de productos, actividades y costumbres que ponían la vida en riesgo diariamente.

La producción traslada a los espectadores desde el siglo XIX hasta la actualidad para descubrir pasatiempos y hábitos que hoy parecen inconcebibles. En cada entrega de una hora, Henry Winkler se sumerge en prácticas del pasado como el uso de juguetes con uranio real, la venta de tónicos radiactivos promocionados como bebidas energéticas y el uso de electrodomésticos que emitían gases tóxicos en los hogares.

Análisis experto de la imprudencia histórica

Para contextualizar estos fenómenos, la serie cuenta con un equipo de especialistas que incluye historiadores como Edward T. O’Donnell y Bryant Simon, además de científicos como el astrofísico Hakeem Oluseyi y el médico de emergencias Dr. Billy Goldberg. El equipo también integra voces de la cultura popular y el periodismo para explicar por qué estas prácticas, hoy consideradas negligentes, fueron aceptadas masivamente debido a la falta de regulaciones y al marketing agresivo.

Entre los casos más sorprendentes que aborda la temporada se encuentran los catálogos que permitían comprar dinamita por correo, la instalación de montañas rusas que sometían a los pasajeros a fuerzas de gravedad extremas y los años en que las tabacaleras presentaban al cigarrillo como un remedio para el asma, contando incluso con el aval de médicos de la época.

Un recorrido por profesiones y entretenimientos extremos

La serie dedica capítulos especiales a las hazañas aéreas y deportes de alto riesgo, como el auto polo y las acrobacias sobre biplanos en movimiento. Asimismo, se exploran profesiones letales que ya han desaparecido, tales como las «matchstick girls», quienes sufrían graves deformaciones por el contacto con fósforo blanco, o los obreros que construyeron rascacielos caminando sobre vigas sin ningún tipo de arnés de seguridad.

«Historias Arriesgadas con Henry Winkler» es una producción realizada por A+E Factual Studios en asociación con GroupM Motion Entertainment. Junto a Winkler, la producción ejecutiva cuenta con figuras como Steve Ascher, Matt Pearl, Richard Foster, Chet Fenster y Jim Pasquarella, consolidando una propuesta que mezcla la nostalgia con el análisis crítico de la seguridad en la historia moderna.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: