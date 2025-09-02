Misiones Secretas de Hitler: HISTORY estrena una serie documental que revela operaciones inéditas de la SGM

Las seis operaciones encubiertas de Hitler salen a la luz en la nueva serie de HISTORY

A partir del 6 de septiembre, HISTORY presenta un documental de seis episodios que desvela las arriesgadas misiones ideadas por Hitler para manipular la guerra, la economía y la diplomacia.

Con nuevos documentos y análisis de expertos, la serie “Las Misiones Secretas de Hitler” ofrece una mirada reveladora a las estrategias detrás del régimen nazi.

(2/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- HISTORY estrena “Las Misiones Secretas de Hitler”, una serie documental de seis episodios que saca a la luz seis operaciones encubiertas y de alto riesgo, concebidas personalmente por Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Estas misiones, ejecutadas por sus mejores comandantes, buscaban alterar el curso de la historia a través de la manipulación diplomática, económica y militar.

La serie ofrece una visión detallada de estas audaces operaciones, con un análisis riguroso de historiadores y autores de renombre. Los episodios se apoyan en nuevos documentos encontrados en archivos de Alemania, el Reino Unido, Italia y el Vaticano, mostrando cómo el régimen nazi intentó, con resultados dispares, lograr sus objetivos más oscuros. Dos misiones fueron exitosas, una fue abandonada y tres terminaron en un rotundo fracaso.

Entre las misiones exploradas se encuentran la Operación Himmler, un ataque de falsa bandera que sirvió de pretexto para la invasión de Polonia, y la Operación Bernhard, un plan para inundar el Reino Unido con billetes falsificados y colapsar su economía. El documental también aborda la Operación Willi, que buscó persuadir al duque de Windsor para que se aliara con el Reich; la Operación Eiche, un espectacular rescate de Mussolini; la Operación Rabbat, un siniestro complot para capturar al papa Pío XII; y la Operación Greif, donde tropas de élite se infiltraron disfrazadas de soldados aliados durante la Batalla de las Ardenas.

“Las Misiones Secretas de Hitler” es una producción de Big Media Productions en asociación con JOJ Group y New Family Entertainment. El estreno de esta fascinante serie es el Sábado 6 de septiembre a las 21:50 hs. MEX por la señal de HISTORY.