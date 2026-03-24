El canal History estrena nueva temporada de La Tierra sin humanos con tecnología de IA

La Tierra sin humanos regresa a la televisión para imaginar un mundo post-apocalíptico

• La producción de History, La Tierra sin humanos, presenta ocho capítulos inéditos que exploran cómo la naturaleza reclamaría ciudades como Nueva York, Londres y Dubái.

(24/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- El canal History anunció el relanzamiento de La Tierra sin humanos, la emblemática serie documental que analiza las transformaciones del planeta ante una eventual desaparición repentina de la humanidad. Tras más de 15 años de sus primeras emisiones en Latinoamérica, la producción regresa con una nueva entrega de ocho episodios que combinan ciencia, ingeniería y tecnología de vanguardia para responder qué ocurriría con las construcciones y ecosistemas actuales sin la intervención de nuestra especie.

Innovación visual mediante Inteligencia Artificial

A diferencia de las temporadas originales estrenadas en 2009, esta tercera entrega integra tecnología de inteligencia artificial para sus visualizaciones. Según Yoshi Stone, productor ejecutivo y showrunner, el uso de estas herramientas ha permitido expandir el horizonte visual, generando escenarios complejos con un nivel de detalle y flexibilidad superior a los métodos de efectos especiales convencionales. Esta tecnología facilita la representación de ciudades enteras y fenómenos naturales post-humanos de manera más dinámica y espectacular.

Un recorrido por el colapso global

La nueva temporada de La Tierra sin humanos proyecta diversos escenarios de deterioro. En sus primeros capítulos, la serie imagina cómo el agua se transformaría en una fuerza destructiva, afectando los diques de Londres y Nueva Orleans, mientras que en Egipto el río Nilo alteraría su curso ante el abandono de las represas. Asimismo, se explora la fragilidad del comercio mundial, visualizando puertos como el de Shanghái fuera de control y supermercados transformados en nuevos ecosistemas habitados por roedores.

La serie también documenta cómo la naturaleza avanzaría sobre las grandes metrópolis. En Nueva York, se proyecta la expansión de Central Park y la ocupación de rascacielos por fauna silvestre, mientras que en Río de Janeiro el Cristo Redentor sufriría graves daños estructurales por erosión. Otros episodios detallan el colapso de infraestructuras subterráneas, como metros y oleoductos, y la degradación de edificaciones icónicas como el One World Trade Center y el Burj Khalifa de Dubái ante el avance de los desiertos y el paso del tiempo.

Calendario de estrenos (Marzo – Mayo 2026)

La serie se transmitirá los viernes a las 21:00 horas (México) bajo el siguiente cronograma:

27 de marzo: Mundo Acuático (Impacto del agua en ciudades y represas).

3 de abril: Compra hasta caer rendido (Colapso del sistema de consumo global).

10 de abril: Selvas Urbanas (La naturaleza reclama Nueva York y Río de Janeiro).

17 de abril: El subsuelo se alza (Falla de infraestructuras subterráneas).

24 de abril: Hecho para durar (Resistencia de grandes rascacielos y bóvedas).

1 de mayo: Arenas del tiempo (El desierto recupera ciudades como Las Vegas y Dubái).

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