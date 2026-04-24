History estrena Parceros, un documental sobre resiliencia juvenil en Medellín

El canal History presenta una producción íntima protagonizada por el actor Michel Brown, quien se adentra en las comunas de Medellín para visibilizar las historias de transformación de la juventud local.
Parceros: el nuevo documental de History que retrata la realidad social en Colombia
• A través de relatos personales, el documental Parceros analiza los desafíos sociales, la desigualdad y la capacidad de superación de jóvenes cuyas vidas han sido marcadas por la violencia.
(24/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Medellín, Colombia.- La cadena internacional History anunció el estreno exclusivo para América Latina de Parceros, un documental que profundiza en la fuerza y el poder transformador de la juventud en contextos de vulnerabilidad. La producción, que se adentra en las comunas de Medellín, utiliza una mirada íntima para retratar los desafíos sociales, la pobreza y la desigualdad que enfrentan miles de jóvenes en la segunda ciudad más importante de Colombia.
Una exploración humana con Michel Brown
El reconocido actor y productor argentino Michel Brown lidera este proyecto, sumergiéndose en las calles de Medellín para conectar con las historias de tres jóvenes protagonistas. Más allá de su rol como presentador, el autor se involucra directamente en cada relato, explorando las vivencias y el entorno de quienes han encontrado en las segundas oportunidades una vía para cambiar su realidad.
El propio Michel Brown compartió su experiencia tras culminar las grabaciones, destacando el impacto emocional que el proyecto generó en su carrera. Según expresó, el contacto con estas historias reales y genuinas permitió al equipo de producción sentir que están generando un cambio real, describiendo el impacto del contenido como algo que llegará profundamente al alma del público.
Fecha de estreno y alcance regional
El documental busca visibilizar la resiliencia de una generación que ha crecido bajo la sombra de la violencia, pero que hoy apuesta por la transformación social. La pieza audiovisual se presenta como un retrato sin filtros de la vida cotidiana en las zonas más complejas de la urbe colombiana.
El gran estreno de Parceros está programado para el miércoles 29 de abril a las 21:00 horas. La transmisión se realizará de manera simultánea para toda la región a través de la señal de History, consolidando el compromiso del canal con la difusión de contenidos que inviten a la reflexión sobre la realidad latinoamericana.
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