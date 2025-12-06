HISTORY y LOSO inician rodaje del Documental Parceros sobre juventud de Medellín

• El proyecto busca exponer el potencial y la fuerza transformadora de los jóvenes latinoamericanos, mostrando cómo las oportunidades y el acompañamiento comunitario impulsan el futuro de la región.

(06/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- HISTORY y la productora LOSO han dado inicio al rodaje de “Parceros”, un nuevo Documental Parceros que busca retratar las oportunidades y la resiliencia de niños y jóvenes en América Latina. La producción se realiza en co-producción con LULO FILMS y cuenta con una alianza estratégica con la Alcaldía de Medellín, Colombia, y su programa social «Parceros».

Michel Brown Lidera el Proyecto Documental

El documental, que llevará a la pantalla historias humanas y esperanzadoras, tendrá como conductor al reconocido actor Michel Brown. Brown no solo asume el rol de presentador, sino que también participa como productor ejecutivo a través de su compañía, LOSO Producciones, en coproducción con Lulo Films.

Las grabaciones de “Parceros” se llevarán a cabo entre diciembre de 2025 y enero de 2026, con el objetivo de estrenarse exclusivamente por la pantalla de HISTORY.

“Ser parte de este proyecto como conductor y productor ejecutivo, junto a LOSO Producciones, es una responsabilidad y un privilegio. Estas historias necesitan ser contadas con sensibilidad, respeto y compromiso. La niñez y juventud de Medellín tienen una fuerza que inspira, y acompañar este proceso desde la producción nos impulsa a trabajar con aún más dedicación”, expresó Michel Brown sobre su participación.

Alianza Estratégica con la Alcaldía de Medellín

El corazón del documental es el proyecto “Parceros” de la Alcaldía de Medellín, el cual trabaja en territorio con niños, niñas y jóvenes en contextos vulnerables. El programa aporta una visión genuina y transformadora al proyecto, centrándose en estrategias de acompañamiento, prevención al reclutamiento y la ilegalidad, y fortalecimiento de oportunidades para el desarrollo juvenil.

Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín, resaltó el impacto de la colaboración: “Cuando el sector público trabaja de la mano con organizaciones sociales y medios con alcance global, el impacto se multiplica. Esta alianza nace para visibilizar a nuestros jóvenes y mostrarle al mundo la Medellín que se levanta, que lucha y que transforma”.

Paulina Patiño Giraldo, Directora de Parceros Medellín, enfatizó que el documental permitirá llevar las historias de la juventud «más lejos y demostrar que, con oportunidades y acompañamiento, todo cambia».

Por su parte, César Sabroso, Senior VP de Afiliados, Marketing y Comunicaciones de A+E Networks Latin América, comentó que el proyecto representa una oportunidad única para mostrar una Medellín «llena de esperanza, gracias al trabajo conjunto con la Alcaldía de Medellín y Parceros».

Con el inicio del rodaje, el Documental Parceros se prepara para llevar estas historias de superación y comunidad a millones de hogares en toda Latinoamérica.