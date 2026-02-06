Grandes misterios y tesoros antiguos protagonizan la programación de History

History estrena nuevos episodios sobre misterios mundiales y hallazgos históricos

• La señal de History actualiza su parrilla con investigaciones sobre la Isla de Pascua, el Yeti y reliquias del legado musical estadounidense.

(06/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La señal de History presenta una programación especial del 6 al 13 de febrero de 2026, destacando nuevos episodios de sus series más emblemáticas y el lanzamiento de producciones que exploran enigmas de la humanidad. El cronograma inicia con la sexta temporada de Grandes misterios de la historia, donde el presentador Laurence Fishburne revela hallazgos sobre el barco de Shackleton, el hundimiento del Titanic, el asesinato de Lincoln y secretos de Roswell. Dentro de este espacio, el viernes 6 se analizan los secretos de la Isla de Pascua y sus moáis, mientras que el viernes 13 la investigación se centra en la existencia del Yeti en el Himalaya.

Historias arriesgadas y coleccionismo

El sábado 7 de febrero, History introduce la nueva serie Historias arriesgadas con Henry Winkler. Esta producción realiza un viaje por el pasado de Estados Unidos para mostrar productos y actividades cotidianas que hoy resultan peligrosas. El episodio titulado Espectaculares acrobacias recorre el mundo de los temerarios, desde el Human Fly hasta caballos saltadores. Por su parte, la serie Cazadores de tesoros presenta nuevos capítulos el lunes 9, enfocándose en reliquias del Viejo Sur. Mike y Frank exploran Nashville para desenterrar piezas del Gran Ole Opry y del legado de la música country.

Ciencia y fenómenos inexplicables

La programación continúa el martes 10 con el último episodio de la séptima temporada de Inexplicable, conducido por William Shatner. En esta entrega, titulada Inventos antiguos imposibles, científicos analizan relatos de tecnologías avanzadas del pasado que desafían la historia de la innovación moderna. El cierre de la semana de estrenos corresponde a Más allá de Skinwalker el jueves 12 de febrero. El equipo liderado por el doctor Travis Taylor extiende sus investigaciones sobre fenómenos aéreos no identificados hacia los pantanos de los Everglades, realizando pruebas con Chris Bledsoe para comprender la comunicación con eventos desconocidos.

