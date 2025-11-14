David Duchovny confirma dos nuevas temporadas de «Expedientes Desclasificados» de HISTORY

HISTORY renueva «Expedientes Desclasificados con David Duchovny» por dos temporadas

• El actor y productor David Duchovny confirmó la producción de dos nuevas temporadas de la serie documental de HISTORY, que explora historias secretas basadas en documentos gubernamentales recientemente desclasificados.

(14/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El canal HISTORY ha confirmado la producción de dos nuevas temporadas de la aclamada serie documental Expedientes Desclasificados con David Duchovny, conducida y producida por el actor David Duchovny. El anuncio coincide con el final de la primera temporada de la producción, que se emitirá este jueves 20 de noviembre a las 22:50 hs. México y está disponible de manera completa en Video On Demand (VOD).

La serie se distingue por explorar las evidencias más recientes detrás de algunas de las operaciones gubernamentales más secretas y sorprendentes de la historia a partir de documentos recientemente expedientes desclasificados. Entre los temas abordados se encuentran bases militares secretas, planes espaciales que rozan la ciencia ficción, e incluso proyectos para la manipulación mental o la detonación de la Luna.

La verdad detrás de los secretos

En un evento virtual realizado el martes 11 de noviembre para la prensa de América Latina y Brasil, David Duchovny compartió su experiencia como presentador y productor, y confirmó la realización de las dos temporadas adicionales.

El ganador de dos Globos de Oro enfatizó que el contenido de la serie se basa en hechos históricos concretos y no en meras suposiciones. «Se trata de documentos históricos reales que registran hechos verdaderos que antes podían haber sido solo rumores o sospechas, pero que ahora están confirmados. No son teorías conspirativas, ni conjeturas. Son documentos auténticos, hechos reales que acaban de ser desclasificados», explicó Duchovny.

Reflexionando sobre el contexto de la desinformación actual, Duchovny declaró su preocupación por el deseo de creer en conspiraciones sin evidencia. «Estamos en una época difícil, una época en la que la verdad ha sido degradada», afirmó el actor, diferenciando claramente el contenido riguroso de la serie de las fake news.

El actor y productor también comentó sobre el interés del público en estos relatos, atribuyéndolo a que las historias reveladas muestran «la humanidad real de las personas que intentaban lograr ciertos objetivos» y que detrás de los grandes secretos históricos, solo hay «personas con defectos tratando de alcanzar metas, muchas veces en la oscuridad».

Último episodio de la primera temporada: «Alianzas Profanas»

El final de la primera temporada, titulado «Alianzas Profanas», se centra en cómo las alianzas secretas y los tratos con organizaciones criminales, sectas y antiguos enemigos revelan la complejidad de gobiernos y organizaciones.

El episodio reconstruye operaciones basadas en documentación desclasificada que mezclan política, crimen y ciencia. Entre los casos más notorios, se analiza la presunta complicidad del Vaticano en la fuga de altos mandos nazis hacia Sudamérica después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la figura del Dr. Nix y los pases libres utilizados para evadir los controles internacionales.

Además, el cierre de temporada aborda la incorporación de científicos del régimen nazi, como Wernher von Braun, a la carrera espacial estadounidense mediante la Operación Paperclip. También expone la colaboración del FBI con el mafioso James “Whitey” Bulger en Boston, y los intentos de la CIA de eliminar a Fidel Castro recurriendo a la mafia.

La serie, producida por Nutopia en asociación con GroupM Motion Entertainment, de diez episodios en su primera entrega, combina material de archivo, recreaciones y entrevistas con historiadores, ex agentes de inteligencia, analistas militares, periodistas y exfuncionarios gubernamentales, ofreciendo una mirada plural y reveladora sobre los hechos que moldearon el siglo XX.

