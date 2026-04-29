History2 estrena el documental Pepe Mujica: Un pasajero infinito

A un año de su fallecimiento, el especial Pepe Mujica: Un pasajero infinito profundiza en la filosofía de sobriedad y el pensamiento político del líder uruguayo.
Un retrato íntimo en el especial Pepe Mujica: Un pasajero infinito
• La señal estrena un documental que recupera una de las últimas entrevistas de José Mujica para reflexionar sobre la vida, el poder y el consumo.
(29/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La señal de History2 estrena el especial Pepe Mujica: Un pasajero infinito, un documental íntimo de treinta minutos que propone un acercamiento profundo y conmovedor a la figura de José Alberto Mujica, expresidente uruguayo y una de las personalidades más singulares de la política latinoamericana. A pocos días de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del exmandatario, el canal presenta este contenido que recupera una de las últimas entrevistas que ofreció antes de morir el 13 de mayo de 2025.
Un viaje filosófico sobre la existencia
El documental Pepe Mujica: Un pasajero infinito trasciende el retrato biográfico para convertirse en una experiencia universal. A través de una conversación íntima, el material propone pensar a la humanidad como pasajera en un viaje limitado. En este marco, Mujica reflexiona sobre el tiempo implacable y la necesidad de un cambio cultural que priorice el vivir sin despilfarrar. El expresidente advierte sobre el peligro de confundir el ser con el tener, criticando las lógicas del consumo contemporáneo que convierten la vida en un esfuerzo permanente por adquirir bienes.
Legado político y coherencia personal
Durante su gestión entre 2010 y 2015, Mujica se consolidó como una figura de alcance global al impulsar reformas sociales como la legalización del matrimonio igualitario y la regulación del mercado de cannabis. Conocido como el presidente más austero del mundo, mantuvo una filosofía basada en la sobriedad, viviendo en su chacra y donando gran parte de su salario. En la producción, Mujica señala que los problemas actuales no representan una crisis ecológica, sino una crisis política, argumentando que la humanidad sabe qué debe hacer pero no actúa.
Producción e intimidad en Rincón del Cerro
Bajo la dirección de Emiliano Sette, quien produjo junto a Martín Fisicaro y Alejandro Dajil para la productora 7 Mil Pasos, el documental se desarrolla en la intimidad del hogar de Mujica en Rincón del Cerro, Montevideo. En este escenario, el líder despliega sin artificios sus pensamientos sobre el amor, la política y la muerte. Sus definiciones incluyen una mirada existencial sobre la finitud humana, invitando a la audiencia a detenerse y escuchar sus conclusiones sobre los temas fundamentales de la vida. Además de su estreno este martes 28 de abril, el canal programó repeticiones para el 13 y el 20 de mayo.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *