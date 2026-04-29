History2 estrena el documental Pepe Mujica: Un pasajero infinito

Un retrato íntimo en el especial Pepe Mujica: Un pasajero infinito

(29/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La señal de History2 estrena el especial Pepe Mujica: Un pasajero infinito, un documental íntimo de treinta minutos que propone un acercamiento profundo y conmovedor a la figura de José Alberto Mujica, expresidente uruguayo y una de las personalidades más singulares de la política latinoamericana. A pocos días de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del exmandatario, el canal presenta este contenido que recupera una de las últimas entrevistas que ofreció antes de morir el 13 de mayo de 2025.