¡HOLA! TV estrena especiales de Navidad y Fin de Año en La Hora ¡HOLA!

Personajes del año y grandes eventos protagonizan la programación de ¡HOLA! TV

• Los estrenos de Navidad y Fin de Año en La Hora ¡HOLA! repasarán las bodas, compromisos y regresos más impactantes de la esfera pública internacional.

(20/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, EE.UU.- La señal internacional de ¡HOLA! TV anunció el lanzamiento de sus icónicos Especiales de Navidad y Fin de Año, diseñados para celebrar las festividades y dar la bienvenida al nuevo ciclo. Los estrenos, que se integran a la franja de La Hora ¡HOLA!, debutarán los días 23 y 30 de diciembre bajo el estilo exclusivo que caracteriza al canal en la cobertura de celebridades y realeza.

Personajes y acontecimientos del año

El Especial Navidad contará con la conducción de Irene Díaz y Carlos Alejandro Sánchez desde el estudio, junto a la colaboración de Elisa Mercado desde México. En esta edición se destacarán los «Personajes del año», una lista que incluye a Taylor Swift, Pedro Pascal, Selena Gómez, Jacob Elordi, Karol G, Bad Bunny, Rihanna y Gloria Estefan, además de la princesa Leonor de España.

Por su parte, el Especial Fin de Año repasará los hitos informativos más relevantes de 2025. Entre los temas seleccionados figuran las bodas de Jeff Bezos y Charli XCX, el compromiso de Dua Lipa, las separaciones de figuras como Nicole Kidman y Hugh Jackman, y el juicio de Kim Kardashian. Un punto central será el análisis del regreso de Kate Middleton como miembro activo de la familia real británica. Asimismo, la presentadora Oriana Pérez participará de forma especial para compartir su experiencia tras su reciente maternidad.

Programación temática y maratones de diciembre

Como complemento a los estrenos principales, ¡HOLA! TV emitirá episodios de temática navideña de sus series más reconocidas, tales como ‘Highclere, un castillo fuera de serie’, ‘La guía de casas señoriales de una aristócrata americana’ y ‘Four Seasons Park Lane’. Estas producciones ofrecen una mirada única a las tradiciones decembrinas en entornos de lujo y prestigio.

Para cerrar el mes, el canal ha organizado un gran maratón los días 24 y 31 de diciembre. Esta selección incluye los programas con mayor audiencia del año dedicados a la moda, la música y las casas reales, permitiendo a la audiencia revivir los momentos más seguidos de la temporada.

Horarios de transmisión

Los especiales se transmitirán en los siguientes horarios para la región:

Especial Navidad: Martes 23 de diciembre. Especial Fin de Año: Martes 30 de diciembre.

• Latinoamérica: 6:00 PM MX / 7:00 PM COL / 8:00 PM VEN / 9:00 PM ARG.

• Estados Unidos: 8:00 PM ET / 7:00 PM CT.