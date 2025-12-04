Taylor Swift en ¡HOLA! TV: analizan su impacto cultural, económico y político en un Especial

Taylor Swift en ¡HOLA! TV: analizan su impacto cultural, económico y político en un Especial
Taylor Swift en ¡HOLA! TV: analizan su impacto cultural, económico y político en un Especial¡HOLA! TV

¡HOLA! TV estrenará el 10 de diciembre el Especial 'Íntimo y Personal: Taylor Swift, la superpotencia americana', que aborda la trayectoria de la cantante y su impacto global.

¡HOLA! TV estrena ‘Íntimo y Personal: Taylor Swift, la superpotencia americana’ el 10 de diciembre

• Dirigido por Mathilde Serrell, el programa examina cómo Taylor Swift, con 200 millones de álbumes vendidos y 14 premios Grammy, se ha convertido en una fuerza cultural y económica incontrolable.

(04/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, Estados Unidos.- ¡HOLA! TV se suma al fenómeno mundial de Taylor Swift con el anuncio del estreno de un programa Especial dedicado a la vida y trayectoria de la artista. Bajo el título ‘Taylor Swift, la superpotencia americana’, el Especial se emitirá en el espacio ‘Íntimo y Personal’ el próximo 10 de diciembre, pocos días antes del cumpleaños número 36 de la estrella estadounidense del pop.

El programa relata la extraordinaria trayectoria de Taylor Swift y la singular relación que la superestrella mantiene con su público, según informó la cadena.

La Trayectoria de un Fenómeno Incontrolable

El Especial, dirigido por Mathilde Serrell, profundiza en la manera en que la cantante se ha convertido en una fuerza incontrolable. La artista no solo es capaz de mover a una comunidad global, sino que también ha revolucionado el panorama cultural, económico y político de Estados Unidos.

La trayectoria de la cantante está respaldada por cifras asombrosas que demuestran su alcance masivo:

• 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

• 500 millones de seguidores en redes sociales.

• 14 premios Grammy en su carrera.

Horarios de Estreno

El Especial ‘Íntimo y Personal: Taylor Swift, la superpotencia americana’ se estrenará el miércoles 10 de diciembre. A continuación, los horarios de emisión para Latinoamérica y Estados Unidos:

Región

— LATAM (México) 7:00 PM MX
— LATAM (Colombia – Panamá) 8:00 PM COL – PAN
— LATAM (Venezuela) 9:00 PM VEN
— LATAM (Argentina) 10:00 PM ARG
— US 9:00 PM/8:00 PM C

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb