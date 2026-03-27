¡HOLA! TV estrena nueva temporada de Las Reinas del Shopping en abril

De lunes a viernes, nuevas concursantes se enfrentarán a desafíos estilísticos en las ciudades más importantes de Francia para obtener el título de reina local.
Cristina Cordula regresa con el glamour de Las Reinas del Shopping por ¡HOLA! TV
• La competencia de moda más exitosa de ¡HOLA! TV, Las Reinas del Shopping, estrena temporada este 6 de abril con la conducción de la experta Cristina Cordula.
(27/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, EE.UU.- El canal ¡HOLA! TV anunció el esperado regreso de una nueva temporada de Las Reinas del Shopping, la competencia de moda y estilo que llegará a la pantalla el próximo 6 de abril en el horario de access prime time. El programa, que se ha consolidado como un éxito de audiencia en la región, mantiene su formato de desafíos dinámicos y consejos prácticos sobre tendencias.
Dinámica de la competencia y desafíos
Bajo la guía de la modelo y consultora de moda Cristina Cordula, las participantes se enfrentarán cada semana a un reto temático diferente. La competencia se desarrollará en algunas de las ciudades más emblemáticas de Francia, donde las concursantes deberán trabajar diariamente para cumplir con las expectativas de estilo propuestas.
El ciclo de competencia inicia cada lunes con la asignación del reto semanal. Durante los días siguientes, las participantes deberán demostrar sus habilidades en la elección de atuendos y accesorios, culminando el viernes con el anuncio de la ganadora, quien será coronada como la reina local de la ciudad correspondiente.
Trayectoria y horarios de emisión
Desde el año 2018, ¡HOLA! TV posee la exclusividad para el estreno de Las Reinas del Shopping en toda la región, logrando altos índices de sintonía desde su primera emisión. La nueva temporada busca reforzar el vínculo con los seguidores del glamour y la consultoría de imagen profesional.
La programación está establecida para transmitirse de lunes a viernes a partir del 6 de abril, con los siguientes horarios para la región: 5:00 p.m. en México, 6:00 p.m. en Colombia, 7:00 p.m. en Venezuela y 8:00 p.m. en Argentina. En los Estados Unidos, el programa podrá sintonizarse a las 7:00 p.m. y 6:00 p.m. Centro.
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