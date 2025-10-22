Hotel Costiera: Jesse Williams protagoniza la nueva serie de acción criminal de Universal+

Gran estreno de Hotel Costiera el 24 de octubre en universal+

• Filmada en la impresionante costa Amalfitana y dirigida por el ganador del Emmy Adam Bernstein, Hotel Costiera sigue la búsqueda desesperada de una joven desaparecida por parte del protagonista Daniel De Luca.

(22/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Universal+ anunció el estreno exclusivo para Latinoamérica de Hotel Costiera, una nueva serie de acción de alto impacto. La producción, resultado de un acuerdo con Fremantle y ambientada en la espectacular costa de Positano, Italia, llegará a la plataforma el 24 de octubre. El actor Jesse Williams, conocido por su trabajo en Grey’s Anatomy, encabeza el elenco en un rol que marca un giro hacia el género de acción y drama criminal.

Jesse Williams asume un rol de héroe de acción en Hotel Costiera

La trama de Hotel Costiera gira en torno a Daniel De Luca (Jesse Williams), un ex marine estadounidense de ascendencia italiana que regresa a su tierra natal para trabajar como “fixer” en uno de los hoteles más lujosos del mundo, ubicado en la Costa Amalfitana. Más allá de solucionar los problemas de los huéspedes adinerados, la principal misión de Daniel es encontrar a Alice, una de las hijas del dueño del hotel, quien ha estado desaparecida durante un mes.

La búsqueda de Alice obliga a Daniel a enfrentarse a quienes la secuestraron, un desafío que se presenta como el más complejo y peligroso de su vida. La serie, que ha sido descrita con una trama envolvente, acción trepidante y toques de comedia, fue creada por Francesco Arlanch y Elena Bucaccio.

Equipo de producción y desafíos del protagonista

La dirección de Hotel Costiera estuvo a cargo del ganador del Emmy Adam Bernstein (Breaking Bad, Fargo) y Giacomo Martelli. La serie está basada en una idea original de Luca Bernabei, y el guion fue escrito por Elena Bucaccio, Matthew Parkhill y Francesco Arlanch. Se trata de una coproducción entre Amazon MGM Studios y Luca Bernabei para Lux Vide, una compañía de Fremantle.

El elenco principal se completa con talentos internacionales como Jordan Alexandra (Bridgerton), Maria Chiara Giannetta (Blanca), Tommaso Ragno (Fargo) y la actriz española Alejandra Onieva (Alta Mar).

En su preparación para el rol, Williams se abocó a un trabajo físico intenso para encarnar al «implacable héroe de acción». El actor comentó a Variety que su personaje, Daniel, es impulsivo y se encuentra atormentado, intentando reencontrarse consigo mismo en un lugar que le resulta familiar pero en el que inicialmente se halla «a la deriva». Williams destacó que Daniel, un militar de carrera que fue dado de baja y «se lame las heridas», encuentra en la posibilidad de ayudar a los demás la vitalidad que perdió.

Hotel Costiera se suma a la oferta de Universal+, que también se transmite en sus canales premium Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, disponibles en los principales operadores de TV paga de la región.