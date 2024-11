House of Kardashian: El documental que revela los secretos de la familia más famosa de la cultura pop

House of Kardashian: La historia no contada de los Kardashian llega a Universal+ este 15 de noviembre

(7/Nov/2024 – Panama24Horas web) LatAm.- Universal+ anuncia el estreno en Latinoamérica de House of Kardashian, el nuevo y esperado documental que desvela los secretos detrás de la familia Kardashian, uno de los clanes más influyentes de la cultura pop moderna. La producción, que se estrenará el 15 de noviembre, explora el ascenso a la fama de esta dinastía, desde la perspectiva de figuras cercanas como Caitlyn Jenner y Joe Francis, creador de Girls Gone Wild. Con tres episodios llenos de archivo inédito, House of Kardashian promete ser una de las producciones más impactantes de este año.

Dirigida por Katie Hindley (Refugee Diaries) y producida por 72 Films, una compañía de Fremantle, House of Kardashian es un relato sin precedentes sobre los primeros años del ascenso meteórico de la familia, desde la matriarca Kris Jenner hasta sus seis hijos: Kourtney, Kim, Khloé, Rob, Kendall y Kylie. Este documental explora tanto su vida personal como profesional, y revela el impacto de su fama en la cultura popular global.

De acuerdo con Hindley, quien pasó más de un año inmersa en el universo Kardashian, la serie muestra cómo el clan redefinió el «sueño americano». La directora explica que, a pesar de las críticas, «la influencia de los Kardashian es innegable», destacando desde su forma de sacar selfies hasta su dominio de los negocios y las redes sociales.

Revelaciones impactantes y testimonios exclusivos

En el documental, Caitlyn Jenner ofrece una visión única sobre los primeros pasos de la familia en el mundo del espectáculo, y cómo Kim Kardashian, en particular, calculó su ascenso al estrellato desde el principio. También se exploran las tácticas «calculadoras» de las hermanas, quienes, según algunos testimonios, utilizaron los escándalos y las controversias para cimentar su posición en la cultura popular.

Uno de los aspectos más candentes del documental es la verdadera historia detrás del video íntimo de Kim Kardashian que se filtró y que marcó un antes y un después en su carrera. Joe Francis, creador de Girls Gone Wild, cuenta cómo se produjo la filtración y cómo este evento terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático.

El documental también profundiza en la vida de Kris Jenner, la mujer que ha sido clave para el éxito de la familia, y revela detalles de su pasado y sus motivaciones. A través de entrevistas exclusivas, se habla de su deseo de ser mucho más que una ama de casa y cómo su visión empresarial la llevó a crear el fenómeno de Keeping Up with the Kardashians, el reality show que desató la fama global de su familia.

Detalles de la producción y disponibilidad

House of Kardashian consta de tres episodios de aproximadamente una hora cada uno y está producido por Clare Cameron con la dirección creativa de John Douglas (Mindhunter). La edición está a cargo del ganador del BAFTA® Danny Collins (The Final: Attack on Wembley) junto a Suga Suppiah (Fantastic Beasts and Where to Find Them). El documental estará disponible en su totalidad en Universal+ a partir del 15 de noviembre.

Universal+ es el servicio premium de contenido que ofrece a sus suscriptores miles de horas de programación exclusiva y de alta calidad. Además de House of Kardashian, los usuarios pueden acceder a una amplia gama de series, documentales y películas.

Disponibilidad en Latinoamérica:

El documental podrá verse en Universal+ a través de los siguientes cableoperadores:

+Movil

#561 Universal+ Premiere HD

#564 Universal+ Comedy HD

#565 Universal Reality HD

Tigo

#1228 HFC – 193 one tv Universal+ Premiere HD

#1225 HFC – 190 one tv Universal+ Comedy HD

#1229 HFC – 194 one tv Universal+ Reality HD

Amazon Prime

Los usuarios también pueden acceder a Universal+ a través de Prime Video Channels.