Imperdible: HBO abre todos sus canales Premium durante este fin de semana

HBO en señal abierta en los principales cableoperadores

(6/Nov/2023 – web) México.- HBO se prepara para acercar a la audiencia de América Latina su mejor contenido en un fin de semana imperdible. Entre el 10 y 12 de noviembre, los ocho canales premium de HBO – que incluyen HBO, HBO 2, HBO Family, HBO Signature, HBO Mundi, HBO Xtreme, HBO Pop y HBO Plus – abrirán su señal y estarán disponibles sin costo adicional en los principales cableoperadores del país para todos aquellos espectadores que aún no cuenten con una suscripción al paquete premium de HBO. Durante estos tres días, los amantes del entretenimiento de gran calidad podrán disfrutar de colecciones especiales con el contenido de HBO favorito de los fans y aclamado por la crítica en todo el mundo, así como contenido infantil para disfrutar en familia. Además, quienes se suscriban (o ya estén suscriptos) al paquete premium de ocho canales de HBO a través de sus operadores de TV paga, tendrán acceso sin costo adicional a la plataforma de streaming HBO Max, con todo el contenido de HBO y mucho más.

El paquete premium de HBO ofrece el mejor entretenimiento para todos, incluyendo producciones originales exclusivas y películas de la más alta calidad, elogiadas por la crítica y amadas por los fans. La audiencia podrá disfrutar de una gran variedad de géneros y formatos incluyendo películas taquilleras poco después de su estreno cinematográfico, cine de autor, las series icónicas de HBO favoritas del público en todo el mundo, documentales de gran impacto cultural, así como títulos especiales para los amantes del deporte y contenido para compartir con toda la familia.

Cada uno de los canales del paquete premium de HBO cuenta con una oferta de contenidos única, especialmente diseñada para las preferencias de cada tipo de espectador. Elige tu propuesta favorita y sumérgete en el universo de HBO entre el 10 y 12 de noviembre, disfrutando de estas colecciones especiales de contenidos:

HBO

HBO es sinónimo de entretenimiento de la mejor calidad global, con una oferta de contenido premium multipremiado y reconocido mundialmente. El canal prepara una colección de películas taquilleras estrenadas recientemente. Entre ellas, se destacan M3GAN, de la mente del maestro del terror James Wan; ¿ESTAS AHÍ DIOS? SOY YO MARGARET, un filme coming-of-age basado en el best seller de Judy Blume; LA LIGA DE LA JUSTICIA DE ZACK SNYDER, la esperada película que reunió a una comunidad global de fanáticos; JURASSIC WORLD: DOMINIO, la épica conclusión de la saga jurásica; y el thriller de ciencia ficción 65: AL BORDE DE LA EXTINCIÓN.

HBO SIGNATURE

HBO Signature es el canal que reúne las series exclusivas más icónicas de HBO, amadas por los fans en todo el mundo, tanto las que hicieron historia como los nuevos éxitos que marcan tendencia. El canal presentará sus series más exitosas como los primeros episodios de las multipremiadas EUPHORIA, protagonizada por Zendaya y la celebrada por la crítica THE WHITE LOTUS; los primeros episodios de THE LAST OF US, la producción más vista en la historia de HBO Max en Latinoamérica; la primera temporada completa de SUCCESSION, el título más nominado a los Premios Emmy® este año; y la primera temporada completa del fenómeno global JUEGO DE TRONOS, junto a los primeros dos episodios de su precuela, LA CASA DEL DRAGÓN.

HBO 2

HBO 2 reúne el mejor contenido de HBO para la audiencia que prefiere verlo en su propio idioma, completamente doblado al español. Este canal presentará una selección de series y documentales originales como los primeros episodios del documental de true crime que conmocionó a la opinión pública en México, LA NARCOSATÁNICA; la primera temporada completa de 30 MONEDAS, la serie creada por el aclamado director Alex de La Iglesia que estrena su segunda temporada el 30 de octubre; y la icónica primera entrega de TRUE DETECTIVE, el reconocido thriller antológico que próximamente lanzará su cuarta temporada.

HBO FAMILY

HBO Family brinda un espacio para disfrutar en familia, con grandes animaciones y películas para todas las edades, incluyendo comedias, aventuras y muchas historias más. Comparte esta colección de películas con los más pequeños de la familia: la divertida comedia animada MINIONS: NACE UN VILLANO; la saga completa con las 8 películas del mago más querido, HARRY POTTER; y las aventuras de tu felino favorito en GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO.

HBO MUNDI

HBO Mundi es un canal independiente que invita a sumergirse en el mundo indie, el cine de culto y lo más destacado del cine internacional. La audiencia podrá disfrutar de películas premiadas y elogiadas por la crítica, como la ganadora del Oscar® CODA: SEÑALES DEL CORAZÓN; C’MON C’MON: SIEMPRE ADELANTE, la dulce película sobre un tío y su sobrino protagonizada por Joaquín Phoenix; el drama psicológico TÁR por el que Cate Blanchett recibió múltiples reconocimientos como mejor actriz; el filme de época protagonizado por Alexander Skarsgård y Nicole Kidman, EL HOMBRE DEL NORTE; la conmovedora BELFAST, ganadora del Premio de la Academia como Mejor Guion Original; y la inspiradora y emotiva película VIVIR, con guion del ganador del Premio Nobel, Kazuo Ishiguro.

HBO POP

El público en busca de una propuesta más ligera y divertida encontrará en HBO Pop una selección de películas para relajarse y pasar un buen rato, combinando títulos de comedia, fantasía, romance y aventura. Estos incluyen CÁSATE CONMIGO, protagonizada por Jennifer López y Owen Wilson; la comedia romántica de Julia Roberts y George Clooney, PASAJE AL PARAÍSO; la película protagonizada por Jennifer Lawrence HAZME EL FAVOR; y los especiales de comedia de aclamadas humoristas como SARAH SILVERMAN: ALGUIEN A QUIEN AMAS, NIKKI GLASER IMPECABLEMENTE OBSCENA y ATSUKO OKATSUKA: EL INTRUSO.

HBO XTREME

Los amantes de las emociones extremas y la acción tienen en HBO Xtreme un universo de contenido que acelera el pulso con thrillers, films de ciencia ficción, policiales, westerns y documentales deportivos. HBO Xtreme traerá títulos como los thrillers de acción ASESINO SIN MEMORIA, protagonizado por Liam Neeson; SOLDADO DE ÉLITE, con Chris Pine; y la vertiginosa AMBULANCIA, de Jake Gyllenhaal; así como documentales basados en íconos del deporte como el maestro del golf Tiger Woods, en TIGER; los dos primeros episodios de la docuserie argentina basada en el mítico entrenador de la selección ganadora de la Copa del Mundo, BILARDO: EL DOCTÓR DEL FÚTBOL; y los primeros episodios de SHAQ, la serie documental sobre uno de los personajes más emblemáticos del baloncesto, Shaquille O’Neal.

HBO PLUS

HBO Plus prepara una selección de películas dirigida a los espectadores más jóvenes que buscan entretenimiento a su medida, como los múltiples universos de superhéroes, fantasía épica y lo más escalofriante del cine de horror. Entre las películas destacadas se encuentran títulos emblemáticos del Universo DC como AQUAMAN, WONDER WOMAN, SHAZAM, GUASÓN, AVES DE PRENSA Y LA FANTABULOSA EMANCIPACIÓN DE UNA HARLEY QUINN, y BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE. Además, una aterradora selección de títulos de horror como EL EXORCISTA DEL PAPA, con el Ganador del Oscar® Russell Crowe; aclamados filmes del universo El Conjuro, como la trilogía de ANNABELLE, EL CONJURO y LA MONJA, y el oscuro film INVITACIÓN AL INFIERNO.

Disfruta del mejor entretenimiento de HBO durante un fin de semana extendido imperdible, del 10 al 12 de noviembre, con la apertura de los ocho canales del paquete premium HBO en los principales operadores de TV paga del país sin costo adicional.

