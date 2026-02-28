Inversión millonaria reactiva el Sistema de Riego Remigio Rojas en el distrito de Alanje

Sistema de Riego Remigio Rojas beneficiará a más de 450 productores chiricanos

• El Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario culminaron la optimización del Sistema de Riego Remigio Rojas, garantizando agua para 3,500 hectáreas productivas en Chiriquí.

(28/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Chiriquí, Panamá.- Tras más de dos décadas de espera, el presidente José Raúl Mulino, acompañado del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, inauguró el Sistema de Riego Remigio Rojas. Esta obra estratégica, que representa una inversión de B/.6,568,840.10, busca fortalecer la producción agropecuaria y consolidar la seguridad alimentaria en la provincia de Chiriquí.

La infraestructura garantiza el suministro de agua para 3,500 hectáreas productivas, beneficiando directamente a 450 productores e indirectamente a aproximadamente 1,200 familias del distrito de Alanje. Durante el acto de entrega, el ministro Andrade Alegre destacó que el proyecto se traduce en mayor productividad, generación de empleo y mejores condiciones para la agroexportación en el occidente del país.

Alcance de las obras hidráulicas y viales

El proyecto ejecutado incluyó la recuperación de la bocatoma en el río Chico y la rehabilitación de la presa asociada, optimizando toda la infraestructura de captación. Las labores técnicas contemplaron estudios topográficos, limpieza profunda y el uso de material tipo boulder para la estabilización de los terrenos.

Entre los componentes principales de la obra destacan:

• Dragado del embalse: Remoción de 145,000 metros cúbicos de material para asegurar la capacidad de almacenamiento.

• Mantenimiento de canales: Limpieza de 59 kilómetros de canales internos para optimizar la distribución del recurso hídrico.

• Infraestructura vial: Rehabilitación de 7 kilómetros de caminos internos y la instalación de sistemas de drenaje.

• Protección estructural: Colocación de 3,000 metros cúbicos de concreto para reforzar la estabilidad del dique.

Fortalecimiento de la postcosecha

Además de las mejoras hídricas, el Gobierno Nacional contempló la rehabilitación integral de la Planta de Postcosecha. Esta intervención permite restituir las condiciones óptimas para el manejo, procesamiento y flujo adecuado de los productos agrícolas que emanan de la región de Alanje.

Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Inversiones y Transportes Castrejón, S.A., bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Esta acción forma parte del Plan de Inversión Pública orientado a rescatar infraestructuras estratégicas y dinamizar la economía local mediante la generación de empleos y el apoyo directo al sector primario.

