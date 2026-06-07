Canal A&E estrena incriminado por el asesino la nueva serie de true crime producida por Ice-T

A través de testimonios, recreaciones dramáticas y material de archivo, la serie documental muestra cómo investigaciones defectuosas y pruebas alteradas llegaron a destruir las vidas de ciudadanos inocentes.
Serie documental incriminado por el asesino expone impactantes casos de falsas acusaciones
• La nueva producción de crímenes reales conducida y producida por Ice-T aborda casos desconcertantes donde los verdaderos culpables manipularon las escenas del crimen para culpar a personas inocentes.
(07/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá, Colombia.- El canal de televisión A&E estrena el próximo martes 9 de junio su nueva producción documental titulada incriminado por el asesino. Esta serie sobre crímenes reales es presentada por el reconocido artista y productor Ice-T, y expone detalladamente diversas historias de asesinatos en las que todas las evidencias iniciales señalaban a un culpable específico, hasta que posteriores pesquisas demostraron que el verdadero homicida alteró de manera deliberada la escena del crimen con el fin de inculpar a una persona totalmente inocente.
La producción televisiva a cargo de Oxygen adopta el formato clásico del género true crime al estructurar cada entrega mediante la combinación de testimonios de personas reales, recreaciones de carácter dramático y material audiovisual de archivo. Con entrevistas a detectives, fiscales, abogados defensores, familiares y víctimas directas de los hechos, incriminado por el asesino profundiza en los mecanismos del sistema judicial y en los daños causados por las conclusiones apresuradas, los montajes y los testimonios falsos.
Casos complejos y giros en la investigación
De acuerdo con las declaraciones del productor Ice-T, las historias seleccionadas para la serie reflejan situaciones dramáticas de personas que terminaron en prisión por delitos que no cometieron, revelando cómo los verdaderos autores diseñaron planes elaborados para desviar por completo la atención de los investigadores policiales. Este proyecto representa la continuidad del productor dentro del género de crímenes reales en la pantalla de A&E, luego del lanzamiento en el año 2025 del documental Fama y fentanilo.
El cronograma de emisiones para el mes de junio incluye los siguientes episodios:
• Martes 9 de junio: Estreno del capítulo Culto sexual. Narra el homicidio de Mark Foster, un empresario del sector farmacéutico y tecnológico hallado muerto en 1997 en una zona rural del estado de Wisconsin. Aunque los primeros indicios apuntaban a sospechosos falsos debido a una nota en su calzado, la revisión posterior descubrió una red de conspiración que involucraba elementos de vudú, santería y pólizas de seguros de vida.
• Martes 16 de junio: Emisión del episodio Un amante incriminado. Trata sobre la desaparición y posterior muerte con arma blanca de Tamara «Tami» Reay en Dakota del Sur durante el año 2006. Las autoridades comprobaron que el esposo de la víctima, Brad Reay, organizó un montaje para inculpar a la pareja extramatrimonial de la mujer y luego intentó culpar a su propia hija antes de ser sentenciado a cadena perpetua.
• Martes 23 de junio: Presentación del caso Hombre de familia incriminado. Aborda la situación judicial de David Camm, un exoficial de la policía estatal de Indiana que pasó trece años en prisión tras ser acusado del asesinato de su esposa y sus dos hijos. Luego de tres juicios diferentes y revisiones técnicas de las muestras de ADN, Camm fue absuelto de los cargos en el año 2013 al comprobarse la participación de otro sujeto.
Trayectoria del productor de la serie
El productor ejecutivo de este espacio televisivo, Tracy Marrow, conocido artísticamente como Ice-T, nació en Nueva Jersey en 1958 y se crió en Los Ángeles. Tras un paso por el ejército de los Estados Unidos, inició una carrera musical en el género rap en la Costa Oeste con el lanzamiento de su álbum Rhyme pays en 1987 y la posterior fundación del grupo Body count en 1992.
De manera simultánea a la música, se integró a la actuación en producciones cinematográficas y desde el año 2000 interpreta al personaje del detective Odafin «Fin» Tutuola en el drama policial de la cadena NBC Law & order: special victims unit. En el ámbito de la producción de televisión, ha liderado proyectos de contenido social y documental como The peacemaker: L.A. gang wars en 2010 y el reportaje de investigación sobre estupefacientes Fama y fentanilo en el año 2025.
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