Canal A&E estrena incriminado por el asesino la nueva serie de true crime producida por Ice-T

El cronograma de emisiones para el mes de junio incluye los siguientes episodios:

• Martes 9 de junio: Estreno del capítulo Culto sexual. Narra el homicidio de Mark Foster, un empresario del sector farmacéutico y tecnológico hallado muerto en 1997 en una zona rural del estado de Wisconsin. Aunque los primeros indicios apuntaban a sospechosos falsos debido a una nota en su calzado, la revisión posterior descubrió una red de conspiración que involucraba elementos de vudú, santería y pólizas de seguros de vida.

• Martes 16 de junio: Emisión del episodio Un amante incriminado. Trata sobre la desaparición y posterior muerte con arma blanca de Tamara «Tami» Reay en Dakota del Sur durante el año 2006. Las autoridades comprobaron que el esposo de la víctima, Brad Reay, organizó un montaje para inculpar a la pareja extramatrimonial de la mujer y luego intentó culpar a su propia hija antes de ser sentenciado a cadena perpetua.

• Martes 23 de junio: Presentación del caso Hombre de familia incriminado. Aborda la situación judicial de David Camm, un exoficial de la policía estatal de Indiana que pasó trece años en prisión tras ser acusado del asesinato de su esposa y sus dos hijos. Luego de tres juicios diferentes y revisiones técnicas de las muestras de ADN, Camm fue absuelto de los cargos en el año 2013 al comprobarse la participación de otro sujeto.