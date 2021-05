“James Brown, El Rey del Soul” despliega su talento en Studio Universal

• Nina Simone, Ray Charles, Tina Turner y Ma Rainey, Viola Davis, son algunos de los nombres del salón de la fama de la música que compartieron su historia a través de la pantalla grande. El eterno James Brown no es la excepción y Studio Universal compartirá su recorrido profesional en su biopic, que dejará claro porqué es, fue y será el rey del soul.

(18/May/2021 – web) EE.UU.- El próximo 20 de mayo a las 5.35PM MX/COL/PAN/PR y 7.35PM ARG/CHI, Studio Universal presentará “James Brown, El Rey del Soul”, la cual revelará la vida del creador de “I Feel Good”, entre otros éxitos y cosechador de numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. Una película biográfica que permitirá conocer un poco más al ídolo norteamericano; sus orígenes, su pasión por el canto y cómo hizo para convertirse en una de las leyendas de la música más relevantes alrededor del mundo.

Basada en la extraordinaria trayectoria de unos de los promotores del soul, la película se adentra sin temor en la música, la vida y los estados de ánimo de James Brown, guiando al público en un viaje desde la dura infancia del cantante hasta que se convierte en una de las figuras más influyentes del siglo XX.

Algunos secretos del ídolo que no conocías…

• James Brown tuvo numerosos apodos a lo largo de su carrera entre ellos «Soul Brother Number One», «Mr. Dynamite», «The Hardest-Working Man in Show Business», «Minister of The New Super-Heavy Funk» y «Universal James», pero quizá su sobrenombre más famoso sea «The Godfather of Soul» (El Padrino del Soul).

• Ya se había hecho conocido como «Soul Brother Number 1» en los años 60, pero con su nueva canción, «Papa’s Got a Brand New Bag», James Brown se convirtió en el “padre del Funk». Otro dato interesante es que la canción se grabó en menos de una hora, e incluso Brown se sorprendió por el gran éxito que tuvo.

• James Brown era talentoso por donde se los mirara: bailaba, tocaba el piano, órgano y batería, era productor y compositor de casi todos sus éxitos, pero, pese a ello, no sabía leer una partitura de música.

• Tiene el record de ser el artista que más canciones ha metido en el Billboard Hot 100, la lista oficial de éxitos en Estados Unidos, pero sin alcanzar el número 1. Eso sí, en la lista de R&B del Billboard consiguió dieciséis números uno en sus cuatro décadas de carrera. El primero de ellos en 1958 con la canción “Try Me” junto a su grupo The Famous Flames.

• Las canciones de Brown también se convirtieron en la banda sonora de los movimientos Black Arts y Black Nationalist. Su «Dilo en voz alta: soy negro y estoy orgulloso», se convirtió en un himno para los jóvenes negros, y «No quiero que nadie me dé nada (abre la puerta, lo conseguiré yo mismo)» fue inspirador con su rechazo a la simpatía y exigencia de igualdad de oportunidades. Y esta no fue la única forma de activismo de Brown.

Para conocer más acerca de su vida, no te pierdas “James Brown, El Rey del Soul” el próximo 20 de mayo por Studio Universal!

Vía Praestigium