Jon Batiste ganador de 5 premios Grammy®

Su interpretación electrizante de “FREEDOM» culminó una noche increíble para el talentoso pianista y compositor, donde se llevó a casa victorias en las siguientes categorías:

ÁLBUM DEL AÑO

«WE ARE»

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAÍCES ESTADOUNIDENSES

«CRY»

MEJOR CANCIÓN DE RAÍCES ESTADOUNIDENSES

«CRY»

MEJOR VIDEO MUSICAL

«FREEDOM»

MEJOR BANDA SONORA PARA MEDIOS VISUALES

«SOUL»

(6/Abr/2022 – web) Latam.- Nacido durante la primera ola de la pandemia mundial y el volátil malestar social, el último álbum de estudio de Batiste, WE ARE, representa un cuerpo de trabajo caracterizado por la conciencia, arraigado en la catarsis y basado en el optimismo. El cautivador álbum es una verdadera carta de amor a las raíces sureñas de Batiste y la herencia de la música negra.

Más recientemente, la canción “FREEDOM” del músico ganador del Oscar se exhibió en el Torneo de Baloncesto de la NCAA en los Estados Unidos y en un anuncio nacional de GAP que se emitió durante la ceremonia de los Grammy. El video de “FREEDOM” superó los 7 millones de visitas en YouTube y el sencillo “I NEED YOU” alcanzó el puesto número 1 en la radio Triple A de Estados Unidos. Además, Jon acaba de aparecer en CBS Sunday Morning, así como en CNN.

ESCUCHA WE ARE AQUÍ

Sobre Jon Batiste:

Jon Batiste, uno de los músicos más prolíficos y versátiles de cualquier generación, ha pasado su carrera devolviendo la música a donde comenzó: con la gente. Jon nació en Nueva Orleans en la legendaria familia Batiste y luego estudió en la mundialmente famosa Juilliard School en la ciudad de Nueva York. Allí, estableció la banda Stay Human, que se hizo famosa por su virtuosismo musical y sus características actuaciones callejeras llamadas «disturbios de amor». Las habilidades de Batiste como pianista, compositor y director de orquesta lo convirtieron rápidamente en uno de los colaboradores e intérpretes más buscados del país, con apariciones que incluyen los GRAMMY, el Kennedy Center Honors, el US Open y el NBA All-Star Game.

En 2015, Jon fue nombrado líder de la banda y director musical de The Late Show con Stephen Colbert en CBS. En 2018, recibió una nominación al GRAMMY a la Mejor Interpretación de Raíces Estadounidenses y en 2020 recibió dos nominaciones al GRAMMY por álbumes que él mismo produjo: Chronology of a Dream: Live at the Village Vanguard y Meditations (con Cory Wong). En 2020, Jon ganó un Premio de la Academia a la Mejor Banda Sonora Original por la película Soul de Disney/Pixar, un honor que compartió con los compositores Trent Reznor y Atticus Ross. El trabajo de Jon en Soul también le valió un Globo de Oro, un BAFTA, un premio NAACP Image y un premio Critic’s Choice. Jon fue el segundo compositor negro en la historia, después del legendario músico de jazz Herbie Hancock, en ganar un Premio de la Academia por composición.

El último álbum de estudio de Jon, WE ARE, se lanzó en Verve Records en marzo de 2021 con una abrumadora aclamación de la crítica. La versatilidad del álbum que imaginó Batiste mientras procesaba los tiempos tumultuosos de 2020 le valió elogios de The New York Times, Rolling Stone, Billboard y más. La edición de lujo del álbum, con seis pistas adicionales, se lanzó en octubre de 2021. Las virtuosas habilidades de composición de Batiste pronto se mostrarán en su obra sinfónica a gran escala que fusiona géneros, «American Symphony», que se estrenará en el Carnegie Hall en mayo. 2022.

www.jonbatiste.com

https://www.facebook.com/JonBatisteMusic

https://www.instagram.com/jonbatiste

https://twitter.com/JonBatiste