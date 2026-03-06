Juanes estrena su duodécimo álbum ‘JuanesTeban’ y explora la dualidad artística

El nuevo disco de Juanes cuenta con colaboraciones de Rawayana y Mon Laferte

• Coproducido por Nico Cotton, el nuevo álbum de Juanes profundiza en las facetas emocionales del artista y cuenta con arreglos de cuerdas de Davide Rossi de Coldplay .

(06/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, EE. UU.- El reconocido artista colombiano Juanes, ganador de 29 premios GRAMMY® y Latin GRAMMY®, lanzó oficialmente este viernes su esperado duodécimo álbum de estudio titulado ‘JuanesTeban’. La producción, calificada por la revista Rolling Stone como uno de los trabajos latinos más anticipados del año, se estrena en el marco del inicio de su gira mundial «Juanes World Tour 2026».

Este nuevo proyecto discográfico es un álbum conceptual de 16 canciones que explora la dualidad entre la luz y la oscuridad, así como la coexistencia entre el rock y la cumbia. Según explica el propio Juanes en la biografía del disco, el trabajo funciona como un caleidoscopio de sus estados de ánimo, permitiéndole regresar a las raíces del folclor latinoamericano con un enfoque renovado y personal.

Colaboraciones y sencillos destacados

El lanzamiento llega acompañado del sencillo «Timelapse de sol», una colaboración con la banda venezolana Rawayana, cuyo video musical fue filmado en los paisajes de Costa Rica bajo la dirección de Agustín Puente. Además de este tema, el álbum incluye participaciones especiales de figuras como Mon Laferte en «Vuelve», Bomba Estéreo en «Muérdeme», y Vivir Quintana en «Humano».

Un aspecto técnico relevante es la contribución de Davide Rossi, integrante de Coldplay, quien estuvo a cargo de los arreglos de cuerdas para las piezas «El Gran Día» y «Una Noche Contigo». El disco culmina con «Madre», una composición acústica dedicada a su fallecida madre, Alicia.

Propuesta visual y gira internacional

Por primera vez en su carrera, Juanes integra su obra pictórica original en el diseño del álbum; la portada y las ilustraciones de cada canción fueron dibujadas por el artista y están disponibles en las ediciones físicas de CD y vinilo. Esta faceta visual complementa la narrativa del disco, desarrollada en conjunto con Sebastián y Juan Camilo Londoño.

El estreno de ‘JuanesTeban’ coincide con un momento de alta actividad para el intérprete, quien recientemente se presentó en el Festival de Viña del Mar y en el Movistar Arena de Madrid. La gira internacional del artista contempla más de 50 conciertos alrededor del mundo para este 2026.

