Juanes estrena «Hagamos que», un nuevo adelanto de su próximo álbum de 2026

El artista colombiano Juanes lanza sencillo inspirado en el amor eterno y la esperanza

• Tras alcanzar el número uno en Billboard y recibir múltiples nominaciones a Premios Lo Nuestro, Juanes presenta una canción filmada en los paisajes naturales de Costa Rica.

(23/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, EE.UU.- La superestrella global del rock y pop, Juanes, presentó hoy su nuevo sencillo titulado “Hagamos que”, el cuarto adelanto de su duodécimo álbum de estudio que será lanzado oficialmente esta primavera. El tema destaca por ser una composición inspiradora que celebra el amor eterno y la esperanza, proyectando la visión de un vínculo que trasciende el tiempo a través de letras que comparan la belleza con las grandes obras de arte.

Producción audiovisual y reconocimientos recientes

El video oficial de “Hagamos que” fue filmado en locaciones naturales de Costa Rica, escenario que complementa la atmósfera luminosa de la canción. Este lanzamiento ocurre en un momento estelar para la carrera de Juanes, quien ha sido destacado por la revista Rolling Stone como autor de uno de los álbumes latinos más esperados de 2026. Además, el artista recibió recientemente nominaciones a Premios Lo Nuestro en las categorías de “Artista Pop Masculino del Año” y “Canción Pop/Rock del Año”, acumulando un total de 48 nominaciones a lo largo de su trayectoria en estos galardones.

En el ámbito comercial, el sencillo previo, “Una noche contigo”, alcanzó la posición número uno en la lista Regional Mexicana Airplay de Billboard en su versión colaborativa con La Arrolladora Banda El Limón. Este logro representa el primer número uno del cantautor en dicho género y su decimoséptima canción en liderar una lista de Billboard, consolidando su estatus como uno de los artistas más versátiles y aclamados de la música latina actual.

Gira internacional y festivales 2026

Tras una exitosa presentación ante más de 350,000 personas en las Fiestas de la Calle San Sebastián en Puerto Rico, Juanes se prepara para encabezar importantes festivales durante el primer trimestre del año. La agenda del artista incluye actuaciones como headliner en el Carnaval de Barranquilla el 15 de febrero, el Festival de Viña del Mar el 25 de febrero y el Vive Latino el 14 de marzo. Asimismo, tiene programado un concierto en el Movistar Arena de Madrid para el 1 de marzo, como parte de una extensa serie de presentaciones confirmadas para 2026 que mantienen la expectativa de su audiencia global.

