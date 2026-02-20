Juanes recibe el histórico primer Premio Lo Nuestro a la Trayectoria en Miami

Ovación para Juanes tras emotivo homenaje a su carrera en Premio Lo Nuestro

• El ícono colombiano fue galardonado por su autenticidad y contribución a la música latina, reafirmando su compromiso con el idioma español en una noche histórica.

(20/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, EE.UU.- La superestrella colombiana Juanes fue honrada anoche con el primer Premio Lo Nuestro a la Trayectoria en la historia de la gala, celebrada en la ciudad de Miami. Este reconocimiento destaca una carrera definida por la evolución constante y una conexión profunda con sus raíces, consolidando al artista como una de las voces más influyentes de la música en español a nivel global.

Durante la ceremonia de Univision, la banda Morat fue la encargada de entregar el galardón al artista, a quien describieron como una de sus mayores inspiraciones. Al recibir el trofeo, el cantautor ofreció un discurso conmovedor sobre sus 53 años de vida y su relación con la música. «El arte nos recuerda que somos más parecidos de lo que creemos. En una canción, somos un solo corazón», expresó el artista, haciendo un llamado a la empatía y destacando la importancia de la inteligencia emocional frente al auge de la inteligencia artificial.

Un recorrido por sus grandes éxitos y nuevos sonidos

Juanes abrió la gala con una presentación electrizante que incluyó un popurrí de himnos atemporales como “La Camisa Negra”, “Es Por Ti” y “A Dios Le Pido”. El momento más emblemático de la noche ocurrió cuando el intérprete se despojó de su chaqueta para revelar una camiseta con la frase “Se Habla Español”, reafirmando su histórica decisión de priorizar su idioma natal sobre las presiones comerciales del mercado anglosajón.

Además de sus clásicos, el público pudo disfrutar de adelantos de su próximo proyecto discográfico titulado ‘JuanesTeban’, cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de marzo. Este álbum conceptual, producido por Nico Cotton, explora la dualidad humana entre la luz y la oscuridad, fusionando géneros como la cumbia y el rock.

Anuncio de la gira mundial 2026

La celebración del premio coincide con el anuncio de la extensa gira Juanes World Tour 2026, que comprenderá más de 50 conciertos alrededor del mundo. La etapa norteamericana iniciará hoy su venta general, abarcando 29 fechas en importantes recintos de Estados Unidos y Canadá, incluyendo ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles y Toronto.

La gira también llevará al artista a escenarios icónicos como el Festival de Viña del Mar en Chile y el Vive Latino en México. Con más de 20 mil millones de reproducciones acumuladas, el colombiano promete un espectáculo que combina una clase magistral de guitarra con la energía vibrante que lo caracteriza como uno de los mejores artistas en vivo de la industria. El tour culminará con un esperado regreso a casa el 20 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.

