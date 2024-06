Julio trae grandes estrenos exclusivos de Universal+

Grandes Estrenos de Universal+ en Julio: Un mes imperdible para los amantes de las buenas series

(27/Jun/2023 – web) LatAm.- En julio, Universal+, el paquete de canales premium con miles de horas de contenido On-demand de NBCUniversal, trae a Latinoamérica tres grandes estrenos exclusivos que prometen cautivar a los espectadores con historias impactantes y tramas emocionantes. Se trata de la intrigante serie «Apples Never Fall» basada en el best seller de Liane Moriarty, el revelador documental «Dr. Death: Engaño Mortal«, la esperada segunda temporada del thriller de ciencia ficción «The Lazarus Project«. Descubre estas y más historias fascinantes y llenas de sorpresas, exclusivamente en Universal+.

Dr. Death: Engaño Mortal – Estreno el 10 de julio

La perturbadora historia real del doctor Paolo Macchiarini, quien realizó el primer trasplante de órgano sintético del mundo, llega a la pantalla en «Dr. Death: Engaño Mortal». Este documental, que se estrena el 10 de julio , revela las terribles consecuencias de las cirugías experimentales de Macchiarini y las mentiras que las rodearon. El documental de 90 minutos no solo expone las atrocidades médicas, sino también el impacto devastador en los pacientes y sus familias.

Apples Never Fall – Estreno el 16 de julio

Basada en el best seller «Un Revés Inesperado» de Liane Moriarty, la serie «Apples Never Fall» se estrena el 16 de julio. Protagonizada por las aclamadas celebridades Annette Bening (Nyad) y Sam Neill (Jurassic Park), esta historia sigue a la aparentemente perfecta familia Delaney, cuya vida se ve sacudida cuando la madre, Joy, desaparece misteriosamente. Con un elenco estelar incluyendo a Alison Brie (Mad Men) y Jake Lacy (The White Lotus), esta serie explora los oscuros secretos de la familia y las tensiones que emergen a raíz de la desaparición de Joy. Con un guión lleno de giros emocionantes y una narrativa desde múltiples puntos de vista, «Apples Never Fall» promete ser una montaña rusa emocional para los espectadores.

The Lazarus Project: Segunda Temporada – Estreno el 18 de julio

Los amantes de la ciencia ficción y los viajes en el tiempo estarán encantados con el regreso de «The Lazarus Project» el 18 de julio. En su nueva entrega, la serie continúa la historia de George, interpretado por Paapa Essiedu, y su lucha por salvar al mundo a través de una organización secreta de viajeros en el tiempo. Tras su traición a la organización en la primera temporada, George busca redimirse mientras enfrenta revelaciones sobre la verdadera naturaleza de su misión. Con un elenco que incluye a Anjli Mohindra, Caroline Quentin y nuevos rostros como Colin Salmon y Royce Pierreson, esta temporada promete acción, sorpresas y profundas exploraciones de lealtad y sacrificio.

Julio será un mes lleno de emociones fuertes y narrativas fascinantes en Universal+. Cada una de estas series mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos.

No te pierdas estos estrenos exclusivos y sumérgete en las mejores historias del momento solo en Universal+.

Descubre toda la programación de Universal Plus a través de los siguientes cableoperadores:

+Movil

#561 Universal Premiere HD

#564 Universal Comedy HD

#565 Universal Reality HD

Tigo

#1228 HFC – 193 one tv Universal+ Premiere HD

#1225 HFC – 190 onwe tv Universal+ Comedy HD

#1229 HFC – 194 one tv Universal+ Reality HD.

Amazon Prime:

Adquiere Universal Plus a través de Prime Video Channels.