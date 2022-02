Kate del Castillo «La Reina del Sur» 2da. Temporada, llega a Telemundo Internacional

De lunes a viernes a partir de las 9PM MEX/ GUA, 10PM PA, 11PM ARG, 7PM COL

(2/Feb/2022 – web) Panamá.- En un evento exclusivo de prensa, Kate del Castillo protagonista de «La Reina del Sur» abrió las puertas de su hogar para comunicar todos los detalles y anécdotas en ocasión del lanzamiento de la 2da temporada.

Panama24Horas estuvo presente en el press event con nuestra Jack Parada, quien disfrutó momentos junto a otros representantes de medios de comunicación invitados exclusivamente a este evento.

Nos confesó que sintió miedo y mucha inseguridad porque no sabía si después de tanto tiempo la gente iba a recordar a Teresa Mendoza o si su cuerpo y ella iban a recordar cómo interpretarla, comentó además, que ha sido un personaje que ha estado con ella desde que lo hizo la primera vez y expresó tenerla en el ADN, inmediatamente fue algo muy sencillo con la ayuda de Carlos Bolado director de la serie, comunicando que vienen increíbles capítulos comparables a pequeñas películas, manifestó lo maravilloso que fue para ella regresar e interpretar a Teresa para todos nosotros.

Para Kate del Castillo, la importancia de representar una vez más a Teresa Mendoza, es algo sin precedentes, ya que que al iniciar la serie con la primera temporada estuvo repleto de corazón y muy vinculada al libro, expresó que es su preferida, debido al éxito, Telemundo creció en todo aspecto, y por tanto la segunda temporada evoca el valor de la producción, viajando a 8 países entre ellos, México, Rusia, Rumania, Italia, España, Estados unidos, entre otros.

En su intervención, Kate del Castillo nos dijo demostrar a una Teresa Mendoza más madura, más guerrera, ya que el amor más grande que puede tener una mujer es hacia un hijo, y que no le toquen a su hijo, y se la tocaron, entonces, lo que hizo en la primera temporada por sus amigos, ahora imagínense lo que no hará por su hija.

Tuvimos la oportunidad de formularle una pregunta a Kate del Castillo:

Jack Parada: Kate, quiero conocer lo que significó para ti, darle vida a la mujer mexicana, apasionada e invencible que fue Teresa Mendoza, sé que eres una mujer multifacética, íntegra y de gran fuerza, ¿Cuáles rasgos de Teresa sientes que son afines con tu personalidad?

Kate del Castillo: He ido creciendo con ella de la mano, le he aprendido muchas cosas a Teresa Mendoza y la admiro y la respeto mucho, no quisiera enfrentarme a Teresa Mendoza, pero también le admiro mucho esa fortaleza, esa resiliencia que tiene y como no se rinde ante nada, le tocó vivir una vida difícil y no se victimiza, al contrario, la toma como lo decimos en México, el toro por los cuernos y le entra a todo, esto la ha hecho madurar y crecer en todos los sentidos, ha aprendido muchísimo y pues ha aprendido a defenderse cuando tuvo que salir corriendo, cuando le mataron al Güero, ahí le cambio la vida y se quedó sola por completo, hasta que va a empezar a tener a sus amistades y a su gente que ella va reclutando, pero también con este sello de tragedia al final, que todo lo que ama se muere, ella quisiera morirse y lo dice todo el tiempo, ¿por qué no me llevan a mí? ¿Por qué no me muero yo? Y se tiene que morir la gente que está a mi alrededor, que eso es un gran estigma que ella tiene.

Su corazón está destrozado en mil pedazos de tanta muerte, su corazón ya no puede y se vuelve un robot que es imparable, y creo que en el fondo las mujeres somos imparables y no nos frenamos con nada y todas las experiencias nos hacen más fuertes, yo siempre he dicho que todas tenemos una Teresa Mendoza adentro, es cuestión de que la busquemos.

Lo que usted debe saber de “La Reina del Sur” 2da. temporada

• La trama que cautiva la pasión de millones de fans, llega con Teresa Mendoza «La Mexicana» (Kate del Castillo, «Ingobernable») huyendo de México para evitar la mafia de la droga que mató a su novio, El Güero (Rafael Amaya, «El Señor de los Cielos»), llega a 22 países de Latinoamérica.

• La historia de la segunda temporada de “La reina del Sur”, surge de la pluma de los guionistas Roberto Stopello, Juan Marcos Blanco, Miguel Ferrari y José Miguel Núñez.

• En esta 2da temporada, Latinoamérica podrá disfrutar a Teresa Mendoza, ‘La mexicana’, ocho años después de haber salido de México y viviendo bajo el Programa de Protección de Testigos en la toscana italiana, en compañía de su pequeña hija Sofía (Isabel Sierra).

• El regreso de Teresa Mendoza, La Mexicana, quien luego de convertirse en una de las mayores traficantes de droga en España, en La Reina del Sur, y desaparecer sin dejar rastro alguno, ahora se ve forzada a regresar a ese mundo tan peligroso para salvar la vida de su hija.

• Sin duda, Teresa ¨La Mexicana¨ no está destinada a una vida tranquila. Sofía es secuestrada por Epifanio Vargas (Humberto Zurita), el malévolo político mexicano quien quiere para obligar a Teresa a regresar a México para que lo ayude a destruir al candidato de oposición y ganar la presidencia a la mala.

Las estrellas llegan a Telemundo Internacional

• Kate del Castillo (Ingobernable), Isabella Sierra (Narcos), Eric Roberts (Runaway Train),Humberto Zurita (100 días para enamorarnos),Mark Tacher (Súbete a mi moto), Emmanuel Orenday (El señor de los cielos), Kika Edgar (La Doña), Eduardo Yañez (Falsa Identidad),Antonio Gil (Alba), Tiago Correa (La casa de las flores), Alex Speitzer (Oscuro Deseo), entre muchas otras grandes estrellas llegan a Telemundo Internacional.

Estas son algunas de las razones para no perderte «La Reina del Sur» 2da. Temporada

1. La 2da temporada ganó el Emmy a mejor programa estelar de habla no inglesa

2. La 2da temporada de ¨La Reina del Sur¨ fue rodada en ocho países diferentes y cuenta esta vez con Isabella Sierra (Narcos) dando vida a Sofía, la hija de Teresa Mendoza.

3. La serie cuenta con 60 imperdibles capítulos llenos de un atrapante drama y acción.

4. De acuerdo con Marco Santana, presidente de Telemundo Global Studios creador de ¨La Reina del Sur¨ es la primera serie en 4K HDR que se hace en español, es decir, es una serie absolutamente cinematográfica.

5. Es la producción más exitosa en niveles de audiencia, de todos los tiempos en América Latina.

6. Del texto a la pantalla. ¨La Reina del Sur¨ está basada en el libro del escritor español, Arturo Pérez Reverte, quien siempre ha negado que su historia tenga algo que ver con la realidad.

7. ¿La Reina es Real? Muchos rumores apuntan a que se inspiró en Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico y quien era el principal enlace entre el cartel del Valle Norte en Colombia y el de Sinaloa en México.

Telemundo Internacional conecta a las audiencias latinoamericanas con historias apasionantes y diversas. Ofrece el mejor entretenimiento original en español con eventos en vivo, Súper Series, noticias y programas de entrevistas con los talentos más relevantes de nuestra región.

