Katy Perry: Night of a Lifetime llega a Universal+ con un recital imperdible

Universal+ presenta en exclusiva el concierto de la superestrella del pop Katy Perry, un electrizante show en el que la artista repasa sus grandes éxitos y adelanta canciones de su nuevo álbum 143.
Universal+ estrena el electrizante concierto de Katy Perry en Londres
La gira mundial «Lifetimes Tour» de Katy Perry llega a la pantalla con el concierto
Night of a Lifetime, un espectáculo visual y musical disponible para los suscriptores de Universal+.
El recital de Katy Perry en el Central Hall Westminster de Londres, ahora disponible en Universal+, ofrece una experiencia única al explorar la historia detrás de sus canciones más icónicas.
(08/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los fanáticos de la música pop podrán disfrutar de un recital inolvidable, pues Universal+ anuncia el estreno de
Katy Perry: Night of a Lifetime, un show en el que la superestrella del pop brindó una actuación memorable en el Central Hall Westminster en Londres. En este evento, Katy Perry repasó sus grandes éxitos y presentó su séptimo álbum de estudio,
143, con una producción que se destaca por su magnetismo, presencia escénica y vestuario, que se ajusta a cada una de sus producciones musicales.
El concierto, que ya se encuentra disponible de forma exclusiva en Universal+, ofrece una experiencia completa, que abarca desde la energía histriónica de su álbum
Teenage Dream hasta el tono futurista de
143, un disco enfocado en el empoderamiento femenino. El show también sirve como un adelanto del ambicioso
Lifetimes Tour, la gira mundial que la artista se encuentra realizando actualmente.
Aunque su carrera musical comenzó en 2001, la artista alcanzó el reconocimiento global con su segundo disco,
One of the Boys, lanzado en 2008, del cual se desprendieron éxitos como
I Kissed a Girl y
Hot n Cold. Sin embargo, fue con su siguiente álbum,
Teenage Dream, que su fama se consolidó aún más, gracias a composiciones que dejaron una huella imborrable en el género pop, como
California Gurls y
Last Friday Night (T.G.I.F.).
En
Night of a Lifetime, los espectadores podrán revivir las interpretaciones de grandes hits como
Firework,
E.T.,
Dark Horse,
Part of Me y
Roar, entre otros. El especial también profundiza en la historia detrás de las canciones más emblemáticas de la artista, como
Teenage Dream, un himno pop que evoca la nostalgia de la adolescencia.
Firework, por su parte, es una de sus baladas más aclamadas, con un mensaje inspirador sobre la importancia de valorarse.
Finalmente, el show también cuenta la historia de
Roar, un gran éxito del álbum
Prism (2013), que Perry escribió para motivar a las personas a no dejarse vencer por el rechazo. La cantante ha expresado que la canción es un reflejo personal de cómo superó sus propias inseguridades.
Katy Perry: Night of a Lifetime y todo el contenido de Universal+ también están disponibles en los canales premium Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, ofrecidos por los principales operadores de televisión de pago de la región.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *