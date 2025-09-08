Katy Perry: Night of a Lifetime llega a Universal+ con un recital imperdible

Universal+ estrena el electrizante concierto de Katy Perry en Londres



La gira mundial «Lifetimes Tour» de Katy Perry llega a la pantalla con el concierto Night of a Lifetime , un espectáculo visual y musical disponible para los suscriptores de Universal+.

El recital de Katy Perry en el Central Hall Westminster de Londres, ahora disponible en Universal+, ofrece una experiencia única al explorar la historia detrás de sus canciones más icónicas.

(08/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los fanáticos de la música pop podrán disfrutar de un recital inolvidable, pues Universal+ anuncia el estreno de Katy Perry: Night of a Lifetime , un show en el que la superestrella del pop brindó una actuación memorable en el Central Hall Westminster en Londres. En este evento, Katy Perry repasó sus grandes éxitos y presentó su séptimo álbum de estudio, 143 , con una producción que se destaca por su magnetismo, presencia escénica y vestuario, que se ajusta a cada una de sus producciones musicales.

El concierto, que ya se encuentra disponible de forma exclusiva en Universal+, ofrece una experiencia completa, que abarca desde la energía histriónica de su álbum Teenage Dream hasta el tono futurista de 143 , un disco enfocado en el empoderamiento femenino. El show también sirve como un adelanto del ambicioso Lifetimes Tour , la gira mundial que la artista se encuentra realizando actualmente.

Aunque su carrera musical comenzó en 2001, la artista alcanzó el reconocimiento global con su segundo disco, One of the Boys , lanzado en 2008, del cual se desprendieron éxitos como I Kissed a Girl y Hot n Cold . Sin embargo, fue con su siguiente álbum, Teenage Dream , que su fama se consolidó aún más, gracias a composiciones que dejaron una huella imborrable en el género pop, como California Gurls y Last Friday Night (T.G.I.F.) .

En Night of a Lifetime , los espectadores podrán revivir las interpretaciones de grandes hits como Firework , E.T. , Dark Horse , Part of Me y Roar , entre otros. El especial también profundiza en la historia detrás de las canciones más emblemáticas de la artista, como Teenage Dream , un himno pop que evoca la nostalgia de la adolescencia. Firework , por su parte, es una de sus baladas más aclamadas, con un mensaje inspirador sobre la importancia de valorarse.

Finalmente, el show también cuenta la historia de Roar , un gran éxito del álbum Prism (2013), que Perry escribió para motivar a las personas a no dejarse vencer por el rechazo. La cantante ha expresado que la canción es un reflejo personal de cómo superó sus propias inseguridades.