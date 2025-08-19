KEI estrena 1N1M junto a YESTIN ELKO y abre nueva etapa musical

KEI lanza “1N1M” junto a YESTIN ELKO y marca el inicio de una nueva etapa musical

KEI y YESTIN ELKO brillan en 1N1M, una canción provocadora que redefine el amor moderno desde la música urbana.

(19/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El cantante y compositor costarricense KEI presenta “1N1M”, su nuevo sencillo en colaboración con el artista colombiano YESTIN ELKO, una fusión vibrante de R&B, afrobeat y reggaetón que inaugura una nueva etapa en su carrera musical. Esta producción forma parte del próximo álbum de KEI, titulado OTRA COSA, un proyecto que apuesta por la mezcla de ritmos latinos y vocales R&B con una estética libre, elegante y sin etiquetas.

“1N1M” (Uno en un millón) es una declaración de libertad afectiva. Con una letra directa y empoderada, KEI y YESTIN ELKO cantan a la atracción sin posesión, al deseo sin exclusividad y a la certeza de ser inolvidable. La frase “uno en un millón, pero te jodiste, no hay imitación” resume el espíritu provocador y honesto de la canción.

YESTIN ELKO, originario de Urabá y radicado en Medellín, ha trabajado como compositor para artistas como Dalex, Gigoló y La Exe, Xantos, Crissin, Tuto y Juan Duque. Su participación en la serie de Netflix Ritmo Salvaje con la canción “SO VA” marcó un hito en su carrera. En “1N1M”, brilla también como intérprete, consolidando su proyección internacional como artista urbano.

La colaboración entre KEI y YESTIN ELKO se desarrolló entre España, Costa Rica y Colombia, bajo la gestión de Tanya Malgar, mánager de KEI, quien coordinó los equipos creativos. La producción fue iniciada por BLAZZ en Medellín y finalizada por MOLINNA, quien ensambló las voces y dio coherencia al sonido del proyecto.

Con “1N1M”, KEI reafirma su versatilidad artística y su compromiso con una propuesta musical auténtica, sensual y sin ataduras, que conecta con las nuevas generaciones desde la libertad emocional y la innovación sonora.