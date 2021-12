Kim Kardashian recibirá premio «Fashion Icon» en los E! People’s Choice Awards 2021

EN VIVO PEOPLE’S CHOICE AWARDS 2021 ESTE MARTES 7 DE DICIEMBRE

A días de la llegada de la premiación más importante del mundo para los fans, E! Entertainment anuncia que la reconocida y exitosa emprendedora y símbolo de fuerza femenina, Kim Kardashian West, será honrada en los E! People’s Choice Awards con el premio especial ¨Fashion Icon¨.

Kim Kardashian West no solo es una nominada al People’s Choice Award 2021,¡sino que ya es una ganadora!

(3/Dic/2021 – web) Latam.- Este próximo martes 7 de diciembre 2021, E! Entertainment transmitirá en VIVO y exclusiva la 47° edición de la premiación más importante para los fans y la cultura pop en el mundo, los People´s Choice Awards 2021 desde la imponente alfombra roja que estará repleta de estrellas hasta la tan esperada ceremonia a partir de las 7PM ANDES, 9PM ARG/BRA, 6PM MEX.

E! Entertainment anuncia que el esperado premio ¨Fashion Icon¨ este 2021 será para Kim Kardashian West (¨Keeping Up With The Kardashians¨), quien será reconocida como el ícono de moda más importante del año en el mundo. Victoria Beckham, P!nk, Tracee Ellis Ross, Gwen Stefani, entre muchas otras grandes estrellas han sido premiadas con este prestigioso título en ediciones anteriores.

“Durante casi dos décadas, la evolución del estilo de Kim Kardashian West ha interrumpido e influido en las tendencias a nivel mundial y se ha consolidado como una fuerza a tener en cuenta dentro de la industria de la moda”, expresó Jen Neal, VP Ejecutiva de Entertainment Live Events, Specials & E! News, NBCUniversal Entertainment Television & Streaming. “Por ser una inspiración cultural, pionera y mucho más, estamos ansiosos por honrar a Kim con el premio ¨Fashion Icon¨ de este año”.

La empresaria, magnate de la belleza y la moda y activista, Kim Kardashian, se convirtió en el centro de atención desde 2007 tras el estreno del éxito mundial del reality show de E! Entertainment ¨Keeping Up With The Kardashians¨, que celebró su última temporada este año después de 20 temporadas ininterrumpidas. Hoy, Kardashian West se encuentra entre las celebridades más seguidas del mundo, y con más de 250 millones de seguidores en redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y Twitter.

Pero no solo de contenido en redes sociales se trata, ya que Kim Kardashian West es uno de los máximos referentes en cuanto a empoderamiento femenino y actitud emprendedora, debido a que es reconocida en la industria de la moda y la belleza por sus exitosas empresas y asociaciones comerciales. En septiembre de 2019, lanzó su popular marca de fajas ¨SKIMS¨, que recientemente fue valorada en más de US$1.000 millones, junto con sus marcas de belleza ¨KKW Beauty¨ y ¨KKW Fragances¨, que se lanzaron en 2017.

Kim también está nominada a ¨The Social Star of 2021¨ junto a Addison Rae, Britney Spears, Charli D’Amelio, Dwayne «La Roca» Johnson, Justin Bieber, Kylie Jenner y Lil Nas X.

Durante las últimas dos décadas, Kim ha sorprendido continuamente en la alfombra roja, con moda de vanguardia y estilos editoriales que mantienen al mundo adivinando qué se pondrá a continuación.

Ya sea que esté luciendo sus estilos en la alfombra en Balenciaga, Schiaparelli o Balmain, cumpliendo con sus deberes como anfitriona de Saturday Night Live, siendo dueña de la Met Gala año tras año o mostrando su codiciado estilo callejero ceñido, Kim K. siempre hace una declaración audaz e ingeniosa a la hora de expresarse a través de la moda.

No te pierdas a partir de las 7PM ANDES, 9PM ARG/BRA, 6PM MEX la cobertura especial que comenzará desde la alfombra roja liderada nada más y nada menos que por la aclamada actriz y defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Laverne Cox (Orange Is The New Black) quien estará a cargo de interactuar, presentar y compartir con toda Latinoamérica los grandes looks de la noche. Luego, la transmisión continuará con lo que será la gala de premiación, desde Santa Mónica, California, a partir de las 9PM ANDES, 11PM ARG/ BRA/ 8PM MEX.

¿Listos para despedir el año con lo mejor de la cultura pop?

¡No te pierdas este próximo martes 7 de diciembre ¨Live From E!: People’s Choice Awards 2021 en exclusiva sólo a través de E! Entertainment Latinoamérica!

Vía Praestigium