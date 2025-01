La 97.ª entrega de los OSCARS® en vivo por Max y TNT el 2 de marzo

Conan O’Brien será el anfitrión de los OSCARS® este 2 de marzo

(24/Ene/2025 – Panama24Horas web) LatAm.- La 97.ª edición de los premios OSCARS®, el evento más prestigioso de la industria cinematográfica, será transmitida en vivo este 2 de marzo a las 6:00 PM (hora de México) por Max y TNT en Latinoamérica. Desde el icónico Dolby® Theatre en Ovation Hollywood, Los Ángeles, esta ceremonia promete ser una celebración inolvidable del séptimo arte, destacando las contribuciones de las figuras más influyentes del cine internacional.

La ceremonia de este año contará con Conan O’Brien como anfitrión, marcando su debut en la conducción de los OSCARS®. O’Brien, un comediante, escritor y productor ganador del Emmy®, es reconocido por su prolífica carrera en programas de entrevistas como Late Night with Conan O’Brien y su exitoso podcast Conan O’Brien Needs a Friend. Además, protagonizó el aclamado programa de viajes Conan O’Brien Must Go en 2024.

Warner Bros. Discovery, una de las productoras más destacadas, ha recibido cinco nominaciones en esta edición por su trabajo en DUNA: PARTE DOS, incluyendo Mejor Película, Cinematografía, Diseño de Producción, Sonido y Efectos Visuales.

Celebración mundial del cine y reconocimiento especial

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organizadora de los OSCARS® desde 1929, dedicará un reconocimiento especial a los héroes de primera línea que combatieron los incendios de Los Ángeles, resaltando la conexión entre el arte y las historias humanas que inspiran.

Para conocer la lista completa de nominados, visita el sitio web oficial: www.oscars.org.

Sintoniza la 97.ª entrega de los OSCARS® el 2 de marzo en vivo por Max y TNT en Latinoamérica, y forma parte de esta histórica noche que celebra la excelencia en el cine mundial.