La actriz panameña Patricia de León retomó la filmación de importantes series

(24/Feb/2022 – web) Panamá.- Luego de dar su voz a personajes del éxito de Disney, Encanto, la actriz panameña Patricia De León se encuentra filmando en estos momentos dos importantes series y desarrollando nuevos productos de su línea PDL Cosmetics.

De León integra la 4ta temporada de la muy cotizada serie Mayans M.C. producción de Disney, para el canal de FX. Allí le da vida por segunda temporada al personaje de Izzy Álvarez, esposa de Marcus Álvarez, papel que es realizado por el actor Emilio Rivera.

En simultáneo, Patricia empieza esta semana a filmar una de las series más importantes para la Cadena de ABC, “Station 19”, también producción de Disney. Se trata de la segunda temporada en que la panameña participa, en el papel de Elena Herrera. La serie fue creada por la productora Shonda Rhimes, reconocida por Grey ‘s Anatomy y Bridgestone (Netflix).

La actriz hace poco les dio voz a varios personajes dentro de la película de Disney Encanto, y estará lanzando una nueva campaña en contra del alarmante abuso de monos junto a la organización a la cual pertenece hace ya dos décadas PETA (people for the ethical treatment for animals). Entre filmaciones, continuará concentrada en su línea PDL Cosmetics expandiéndose en toda Latinoamérica y trabajando en nuevas fórmulas como rimels y sombras las cuales lanzará de aquí a final del 2022.

Vía Comsmarket