La historia de Jhon Delorean creador del icónico auto de Volver al futuro llega a Universal TV

(1/Sep/2021 – web) Panamá.- El creador del DeLorean DMC-12, el legendario auto de “Volver al Futuro”, dedicó toda su vida a recoger halagos y cosechar éxitos, pero algo oculto debajo de la alfombra frenó su creciente popularidad. El hombre que supo brillar en la industria automotriz y en el mundo de los negocios, vivió un lado b que lo involucró en casos de narcotráfico, estafas y fraudes millonarios. Universal TV hará un recorrido sobre la historia de este excéntrico personaje que supo estar en la cúspide de la fama y la notoriedad.

A partir del próximo 04 de septiembre a las 10PM LATAM, Universal TV llevará al espectador a conocer un poco más sobre John DeLorean, un gigante del universo de los automóviles que se vio envuelto en casos de contrabando de drogas mientras su nombre perdía fuerza y respeto ante los ojos de los demás. La narración de cómo pasó de estar en la cresta de la ola a convertirse en una figura con un legado tan tortuoso.

“Driven”, dirigida por Nick Hamm, está basada en un episodio real de la vida de John DeLorean, fundador de la DeLorean Motor Company, quien se vio involucrado en un caso de tráfico de drogas justo en el momento en que lanzaba al mercado su diseño más innovador. Un modelo de coche que se convertiría en la icónica máquina del tiempo de «Volver al Futuro», el clásico de ciencia ficción de Robert Zemeckis.

Ambientada en una opulenta y colorida California de los años 80, la historia se sumerge en la operación que llevó a cabo el FBI para descubrir manejos turbios por parte del magnate que, producto de malas decisiones, vio como el éxito se deslizaba sobre sus manos hasta llevarlo a la ruina en un instante. Lee Pace («Guardians of the Galaxy»), Jason Sudeikis («We’re the Millers»), Judy Greer («Ant-Man»), Justin Bartha («National Treasure») y Corey Stoll («House of Cards») componen el elenco principal de esta película.

