La magia regresa: Universal+ presenta Emerald City y un especial de Wicked

Fantasía y drama: Emerald City y Wicked llegan a Universal+

(19/Dic/2024 – web Panama24Horas) Panamá.- Universal+, el servicio de contenido premium reconocido por su calidad y creatividad, lanza dos esperados estrenos que prometen cautivar a los fanáticos de la fantasía y el drama. Inspirándose en el éxito de Wicked, el mágico universo de El Mago de Oz regresa con fuerza a través de producciones únicas y fascinantes.

Emerald City, una reinvención oscura y audaz de The Wizard of Oz, llega para sorprender a los espectadores. Dirigida por Tarsem Singh (The Cell), la serie cuenta con la participación de Adria Arjona (Hit Man), Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House) y Vincent D’Onofrio (The Tudors). Esta producción transporta a la audiencia a un Oz transformado, donde la intriga, el peligro y una estética visual deslumbrante redefinen la historia clásica desde un enfoque más sombrío y moderno.

Por otro lado, Universal+ estrena Defying Gravity: The Curtain Rises on Wicked, un especial que explora los secretos detrás del fenómeno de Wicked. Este documental ofrece un vistazo exclusivo a la creación del exitoso musical adaptado al cine, dirigido por Jon M. Chu. Con entrevistas al elenco y detalles inéditos, el especial celebra la mágica Ciudad Esmeralda y la emoción de uno de los musicales más icónicos de la última década.

Dos producciones, un mundo mágico

Ambos estrenos ofrecen una experiencia inolvidable para los amantes de los relatos épicos y los mundos mágicos. Mientras que Emerald City lleva a los espectadores a un Oz inexplorado lleno de misterio y peligro, Defying Gravity revela la magia detrás de la creación de uno de los mayores fenómenos culturales de nuestro tiempo.

Descubre Universal+ y vive la fantasía

Universal+ es el destino perfecto para quienes buscan contenido de alta calidad, con miles de horas de entretenimiento de NBCUniversal. Accede a estos estrenos mágicos y a una programación sin igual a través de los principales cableoperadores:

+Movil:

● Universal Premiere HD: #561

● Universal Comedy HD: #564

● Universal Reality HD: #565

Tigo:

● Universal+ Premiere HD: HFC #1228

● Universal+ Comedy HD: HFC #1225

● Universal+ Reality HD: HFC #1229

Amazon Prime:

Adquiere Universal+ a través de Prime Video Channels y disfruta del contenido más exclusivo.

¡No te pierdas esta doble cita con la fantasía en Universal+ y redescubre un universo lleno de magia, drama y aventura!