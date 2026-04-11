Lady Gaga y Doechii estrenan Runway para la banda sonora de The Devil Wears Prada 2

La canción Runway, producida por Bruno Mars y Andrew Watt, marca la primera colaboración entre Lady Gaga y Doechii para 20th Century Studios.
Runway es la nueva colaboración musical de Lady Gaga y Doechii
• Lady Gaga y Doechii unen talentos en Runway, el primer sencillo oficial de la secuela cinematográfica The Devil Wears Prada 2.
(11/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las artistas Lady Gaga y Doechii han presentado oficialmente su nueva canción titulada Runway, pieza que sirve como primer adelanto musical de la producción de 20th Century Studios, The Devil Wears Prada 2. El tema, que destaca por su ritmo bailable, fue revelado inicialmente durante el avance final de la cinta y se encuentra disponible previo al estreno del filme en salas de cine, programado para el 1 de mayo.
Una colaboración de alto nivel creativo
La interpretación de Runway reúne a Lady Gaga, ganadora de múltiples premios Grammy y Emmy, con Doechii, quien cuenta con dos gramófonos en su trayectoria. La composición del tema estuvo a cargo de un equipo que incluye a Bruno Mars, Jaylah Hickmon, la propia Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst “D’Mile” Emile II y Jayda Love. En la fase de producción participaron Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut y D’Mile.
Esta obra representa el primer trabajo conjunto entre ambas intérpretes, quienes han manifestado una admiración recíproca en el ámbito profesional. En declaraciones para British Vogue, Lady Gaga destacó la calidad artística de Doechii, describiendo su capacidad de escritura como legendaria. Por su parte, Doechii ha reconocido anteriormente la influencia de Gaga como una figura innovadora y un referente para las nuevas generaciones a nivel global.
El regreso de un fenómeno cinematográfico
La inclusión de Runway en la banda sonora acompaña el retorno de los personajes icónicos interpretados por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Dos décadas después de la entrega original, la secuela traslada nuevamente la acción a las oficinas de la revista Runway y las calles de Nueva York.
The Devil Wears Prada 2 cuenta con la dirección de David Frankel y el guion de Aline Brosh McKenna. La producción principal está bajo la responsabilidad de Wendy Finerman, con la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna.
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