Lady Gaga y Bruno Mars lanzan hoy su primer sencillo juntos: “Die With a Smile”

Lady Gaga y Bruno Mars Estrenan el Video Musical de su Colaboración “Die With a Smile”

(16/Ago/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Hoy, la icónica Lady Gaga y el talentoso Bruno Mars han lanzado su esperado sencillo conjunto titulado “Die With a Smile”. Este nuevo tema marca la primera colaboración entre estos gigantes de la música y está disponible para escuchar aquí, así como para ver el video musical oficial, codirigido por Bruno Mars, aquí.

“Die With a Smile” se presenta como una emotiva balada de amor que combina la poderosa musicalidad de ambos artistas en una celebración de su creatividad compartida. La colaboración, que ha sido un regalo especial para sus seguidores, fusiona los estilos únicos de Gaga y Mars, creando una experiencia musical inigualable.

Lady Gaga comparte su entusiasmo sobre la colaboración, comentando: “Bruno y yo siempre hemos tenido un gran respeto mutuo, y desde que comenzamos a hablar sobre hacer algo juntos, fue solo cuestión de tiempo. Estaba en el proceso de finalizar mi álbum en Malibú cuando Bruno me invitó a su estudio. Esa noche, después de un día largo, me mostró lo que estaba creando y me quedé maravillada. Trabajamos juntos hasta el amanecer, y el resultado es esta canción increíble. La musicalidad y visión de Bruno son excepcionales y trabajar con él ha sido una experiencia inolvidable.”

Por su parte, Bruno Mars expresa: “Colaborar con Gaga ha sido un verdadero honor. Ella es una leyenda y ha aportado una magia especial a esta canción. Estoy muy emocionado de que el mundo finalmente escuche lo que hemos creado juntos.”

“Die With a Smile” destaca por su composición poderosa, voces intensas y una maestría musical de alto nivel. Con una impresionante cifra combinada de 300 millones de discos vendidos a nivel mundial y 13 éxitos número uno en la lista Billboard Hot 100 entre ambos artistas, este sencillo no solo marca un hito en sus carreras individuales sino que también representa un momento destacado en la cultura pop. Coproducido por Lady Gaga y Bruno Mars junto con D’Mile y Andrew Watt, el sencillo promete ser un refrescante y conmovedor aporte a la música contemporánea.