Las Estrellas llegan a la Alfombra Roja: Emmy Awards 2024 en vivo por E! Entertainment

La esperada alfombra roja será transmitida en exclusiva para toda Latinoamérica a través de E! Entertainment

(9/Ene/2024 – web) Los Ángeles, EE.UU.- El glamour y la elegancia se darán cita el próximo lunes 15 de enero, a partir de las 6 PM (COL/PAN), en el Peacock Theater de Los Ángeles, para la 75ª edición de los Emmy Awards. La esperada alfombra roja será transmitida en exclusiva para toda Latinoamérica a través de E! Entertainment.

Destacadas Celebridades

Algunas de las estrellas más esperadas por la alfombra roja incluyen a Natasha Lyonne, Jenna Ortega, Jessica Williams, Pedro Pascal, Jennifer Coolidge, Daniel Radcliffe, Bella Ramsey, entre otras. Los fanáticos podrán disfrutar de cerca la llegada de sus celebridades favoritas y conocer de primera mano las elecciones fashionistas que sorprenderán en esta edición.

Regreso Triunfal tras la Huelga

Después de un lapso de espera debido a la huelga de actores y escritores en Hollywood, las grandes estrellas del mundo televisivo están de regreso para hacer su entrada triunfal. Los seguidores podrán deleitarse con las tendencias, estilos y colores que marcarán la pauta en esta nueva edición de la alfombra roja.

Estrellas Confirmadas

Entre las estrellas confirmadas se encuentran Natasha Lyonne (Poker Face), Jessica Chastain (George & Tammy), Elisabeth Moss (El Cuento de la Criada), Bella Ramsey (The Last of Us), Sarah Snook (Succession), Pedro Pascal (The Last of Us), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Elizabeth Debicki (The Crown), Jenna Ortega (Wednesday), Jeff Bridges (The Old Man), Brian Cox (Succession), Kieran Culkin (Succession), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jeremy Strong (Succession), Anna Torv (The Newsreader, The Last of Us), Christina Applegate (Dead to Me), Jeremy Allen White (The Bear), Jason Sudeikis (Ted Lasso), Claire Danes (Fleishman is in trouble), entre otros.

Reconocimiento a Natasha Lyonne

Natasha Lyonne, estrella de la exitosa serie original de Universal+, «Poker Face», será una de las figuras destacadas en la alfombra roja. El reconocimiento no solo resalta su talento excepcional sino también el gran éxito que ha tenido la serie entre la audiencia.

Cómo Disfrutar de la Alfombra Roja EN VIVO

• Fecha: Lunes 15 de enero de 2024

• Hora: A partir de las 6 PM (COL/PAN)

• Canal: E! Entertainment

No te Pierdas el Espectáculo: ¡Live From E!: Emmy Awards el lunes 15 de enero, solo por E! Entertainment!