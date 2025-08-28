Las Momias de Nazca: investigación científica y misterio en programa especial de Maussan Televisión

Maussan Televisión estrena especial sobre Las Momias de Nazca con Jesse Michels

El programa Las Momias de Nazca revela análisis científicos, testimonios y hallazgos que podrían cambiar la historia de la humanidad.

(28/Ago/2025 – web – Panama24Horas) México.- Maussan Televisión estrena este domingo 31 de agosto a las 19:00 horas el programa especial Las Momias de Nazca, una producción de American Alchemy creada y conducida por el reconocido youtuber Jesse Michels. El episodio investiga los misteriosos cuerpos momificados de tres dedos descubiertos en una cueva de Nazca, Perú, que presentan características humanoides y desafían toda explicación convencional.

Durante su recorrido, Michels accede a tomografías computarizadas, análisis genéticos y testimonios de expertos forenses, explorando si estos seres podrían ser humanos antiguos, especies híbridas o incluso entidades no terrestres. La investigación incluye entrevistas con figuras clave del caso y visitas a los lugares donde se hallaron los restos.

En México, Jesse se encuentra con el periodista Jaime Maussan, quien desde 2017 ha liderado una investigación científica sobre el origen de las nueve momias tridáctilas. Según pruebas de carbono, su existencia se remonta a más de 1700 años. El especial también aborda temas como implantes metálicos fusionados al hueso, seres embarazados, sistemas de cuevas ocultas y tensiones políticas en Perú y México.

Las Momias de Nazca reúne a científicos, periodistas y denunciantes que arriesgan todo para exponer lo que podría ser uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad. Con pruebas documentadas y acceso exclusivo, el programa abre el debate sobre el verdadero origen de estos seres.

El especial podrá verse por Maussan Televisión en el canal 3.3 de televisión nacional, en Izzi por el canal 485, y en YouTube las 24 horas.