Laverne Cox será la Host oficial de la alfombra roja de los People´s Choice Awards 2021

La última alfombra roja del año ya está por llegar, y para cerrar con broche de oro, E! Entertainment anuncia que la aclamada actriz y defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Laverne Cox será la host oficial de la alfombra roja de ¨Live From E!: People’s Choice Awards 2021¨.

(19/Nov/2021 – web) Latam.- El próximo martes 7 de diciembre 2021 se extenderá la última gran alfombra roja del año como sólo E! Entertainment sabe hacerlo para transmitir en VIVO y exclusiva la 47° edición de la premiación más importante para los fans y la cultura pop en el mundo, los People´s Choice Awards 2021.

A partir de las 7PM ANDES, 9PM ARG/BRA, 6PM MEX la cobertura especial comenzará desde la alfombra roja liderada nada más y nada menos que por la aclamada actriz y defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Laverne Cox (Orange Is The New Black) quien estará a cargo de interactuar, presentar y compartir con toda Latinoamérica los grandes looks de la noche en lo que será la edición de ¨Live From E!: People’s Choice Awards 2021¨. Luego, la transmisión continuará con lo que será la gala de premiación, desde Santa Mónica, California, a partir de las 9PM ANDES, 11PM ARG/ BRA/ 8PM MEX.

Laverne Cox, una de las estrellas más aclamadas del momento en el mundo, da inicio así a su rol como Host oficial de E! Entertainment para las alfombras rojas y premiaciones a partir de los premios People´s Choice Awards 2021, continuando luego con lo que será la temporada de Alfombras Rojas en enero 2022.

¨Live From E! People’s Choice Awards 2021¨ le dará un acceso completamente en VIVO y en primera fila a los fans y la audiencia con una cobertura 360º en on-air y redes sociales, reforzando el posicionamiento de E! como multiplataforma líder en cultura pop, alfombras rojas y contenido original.

¿Listos para despedir el año desde la Alfombra Roja junto a Laverne Cox?

¡No te pierdas este 7 de diciembre ¨Live From E!: People’s Choice Awards 2021 en exclusiva sólo a través de E! Entertainment Latinoamérica!

Vía Praestigium