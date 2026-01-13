Universal+ estrena la primera temporada de Law & Order Toronto: Criminal Intent

El drama policial Law & Order Toronto: Criminal Intent llega a Latinoamérica

• Con diez episodios y el sello de Dick Wolf, la serie Law & Order Toronto: Criminal Intent debuta en la pantalla de Universal+ este 14 de enero.

(13/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma Universal+ anunció el estreno para toda Latinoamérica de la primera temporada de Law & Order Toronto: Criminal Intent, la más reciente adición a la franquicia policial creada por Dick Wolf bajo el sello de Wolf Entertainment. La serie, que consta de 10 episodios, presenta a un equipo de la Unidad Especializada en Investigaciones Criminales encargado de resolver homicidios perturbadores y casos de corrupción de alto perfil en el área metropolitana de Toronto.

Perfiles de los investigadores criminales

El equipo de investigación destaca por la diversidad de habilidades de sus integrantes. El Detective Sargento Henry Graff, interpretado por Aden Young, se caracteriza por una notable capacidad analítica y el uso de conocimientos esotéricos para descifrar crímenes, a pesar de poseer una personalidad retraída. A su lado, la detective Frankie Bateman, papel asumido por Kathleen Munroe, aporta la visión empática necesaria para llegar a la verdad, mientras el relato también explora los desafíos de su vida personal como madre soltera.

El cuerpo especializado se completa con el Fiscal Adjunto Theo Forrester, interpretado por K.C. Collins, quien actúa como asesor legal para asegurar la validez de las pruebas. La Inspectora Vivienne Holness, a cargo de Karen Robinson, ejerce el liderazgo de la unidad, mientras que la Dra. Lucy Da Silva, interpretada por Nicola Correia-Damude, desempeña el rol de médica forense del Departamento de Policía de Toronto.

Factores de éxito y reconocimientos

La serie ha sido desarrollada por Tassie Cameron y mantiene la esencia de las ficciones de Wolf Entertainment al centrarse en las relaciones humanas vinculadas a la búsqueda de justicia. Law & Order Toronto: Criminal Intent llega a la región respaldada por la crítica internacional y 15 nominaciones en los Canadian Screen Awards, donde obtuvo el galardón como Mejor Drama gracias a una narrativa calificada como veloz y con constantes giros argumentales.

Uno de los atractivos principales de esta versión radica en la relación profesional entre los detectives Graff y Bateman. La dinámica entre ambos personajes ha sido comparada por la producción con la dupla clásica de Sherlock Holmes y John Watson, estableciendo una conexión de mentoría y complementariedad que resulta fundamental para la resolución de los casos más difíciles del departamento.

El elenco principal cuenta además con la participación de Tammy Isbell. Todo el contenido relacionado con este estreno estará disponible a través de los canales premium de Universal+ y sus diversas señales temáticas en los principales operadores de televisión paga del continente.

