La película de Street Fighter confirma fecha de estreno y elenco estelar

Se estrena la película de Street Fighter en 2026 con un reparto de lujo

La icónica franquicia de videojuegos Street Fighter tendrá una nueva adaptación cinematográfica que llegará a los cines en 2026, reviviendo el espíritu de los 90 y presentando un Torneo Mundial de Guerreros.

Con un reparto que incluye a Andrew Koji, Noah Centineo y Jason Momoa, la película de Street Fighter promete llevar a los fans de regreso a la acción con Hadoukens y patadas giratorias en una batalla que definirá el destino.

(06/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- ¡El torneo ha comenzado! Legendary Pictures y Capcom han anunciado oficialmente el estreno de la nueva adaptación cinematográfica de la icónica franquicia de videojuegos Street Fighter, programada para llegar a los cines en octubre de 2026. Esta será la primera película distribuida bajo el nuevo acuerdo global entre Legendary y Paramount Pictures.

Actualmente en producción y filmada para el formato IMAX®, la película rinde homenaje a la nostalgia de los clásicos de los 90, con sus fichas y botones, al tiempo que se moderniza para una nueva generación de fanáticos.

La trama, ambientada en 1993, sigue a los luchadores distanciados Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), quienes se ven forzados a regresar al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros. Este brutal enfrentamiento esconde una conspiración letal que obliga a los protagonistas a encarar sus propios demonios del pasado.

Dirigida por Kitao Sakurai, la película de Street Fighter promete trasladar la acción de las máquinas de arcade a la pantalla grande, con los famosos Hadoukens, patadas giratorias y todos los personajes favoritos de la saga. El reparto cuenta con un elenco estelar que incluye a Joe “Roman Reigns” Anoa’i como Akuma, David Dastmalchian como M. Bison, Cody Rhodes como Guile, y Jason Momoa como Blanka. También participan en la cinta Curtis “50 Cent” Jackson como Balrog y Eric André como Don Sauvage, entre otros actores.