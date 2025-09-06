La película de Street Fighter confirma fecha de estreno y elenco estelar

Legendary Pictures y Capcom han anunciado el estreno de la película live-action de Street Fighter para octubre de 2026, una adaptación que promete honrar el espíritu clásico de los videojuegos con un elenco repleto de estrellas.
Se estrena la película de Street Fighter en 2026 con un reparto de lujo
La icónica franquicia de videojuegos Street Fighter tendrá una nueva adaptación cinematográfica que llegará a los cines en 2026, reviviendo el espíritu de los 90 y presentando un Torneo Mundial de Guerreros.
Con un reparto que incluye a Andrew Koji, Noah Centineo y Jason Momoa, la película de Street Fighter promete llevar a los fans de regreso a la acción con Hadoukens y patadas giratorias en una batalla que definirá el destino.
(06/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- ¡El torneo ha comenzado! Legendary Pictures y Capcom han anunciado oficialmente el estreno de la nueva adaptación cinematográfica de la icónica franquicia de videojuegos Street Fighter, programada para llegar a los cines en octubre de 2026. Esta será la primera película distribuida bajo el nuevo acuerdo global entre Legendary y Paramount Pictures.
Actualmente en producción y filmada para el formato IMAX®, la película rinde homenaje a la nostalgia de los clásicos de los 90, con sus fichas y botones, al tiempo que se moderniza para una nueva generación de fanáticos.
La trama, ambientada en 1993, sigue a los luchadores distanciados Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), quienes se ven forzados a regresar al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros. Este brutal enfrentamiento esconde una conspiración letal que obliga a los protagonistas a encarar sus propios demonios del pasado.
Dirigida por Kitao Sakurai, la película de Street Fighter promete trasladar la acción de las máquinas de arcade a la pantalla grande, con los famosos Hadoukens, patadas giratorias y todos los personajes favoritos de la saga. El reparto cuenta con un elenco estelar que incluye a Joe “Roman Reigns” Anoa’i como Akuma, David Dastmalchian como M. Bison, Cody Rhodes como Guile, y Jason Momoa como Blanka. También participan en la cinta Curtis “50 Cent” Jackson como Balrog y Eric André como Don Sauvage, entre otros actores.
