Lifetime celebra la Maratón Divas con biopics de estrellas musicales

Whitney Houston, Britney Spears y Gloria Gaynor brillan en la Maratón Divas de Lifetime

(22/Jul/2025 – web – Panama24Horas) México.- El próximo lunes 28 de julio, a partir de las 17 hs, LIFETIME ofrecerá una experiencia única en pantalla con la esperada Maratón Divas, una jornada especial dedicada a cinco figuras que transformaron la historia de la música. Desde la fiebre disco hasta el R&B contemporáneo, esta programación de películas biográficas rinde homenaje al legado, lucha y talento de Whitney Houston, Gloria Gaynor, Britney Spears, The Clark Sisters y Keyshia Cole.

La jornada comienza con The Clark Sisters: First Ladies of Gospel, producción respaldada por Missy Elliott, Queen Latifah y Mary J. Blige, que retrata el ascenso del grupo desde Detroit hasta convertirse en íconos del góspel moderno.

A las 18:40, llega Britney Ever After, que narra el turbulento recorrido de Britney Spears desde niña prodigio hasta símbolo de resiliencia pop, en una historia marcada por la fama, las batallas personales y su determinación por recuperar el control de su vida.

Whitney, dirigida por Angela Bassett y protagonizada por Yaya DaCosta, se emitirá a las 20:20 hs y revela la complejidad emocional y artística de Whitney Houston, incluyendo su relación con Bobby Brown, el impacto de El Guardaespaldas y sus años más vulnerables.

A las 22:00 hs se presenta Gloria Gaynor: I Will Survive, biopic que recorre cinco décadas de carrera, desde los clubes nocturnos hasta su renacer espiritual a través del góspel, destacando su himno universal de empoderamiento.

Finalmente, a las 23:40, se cierra la Maratón Divas con Keyshia Cole: Esta es mi historia, una película autorizada por la propia artista, donde debuta interpretándose a sí misma. El relato plasma su transformación desde la infancia marcada por la adversidad hasta su consagración en la industria musical.

Cinco películas, cinco íconos, cinco historias profundamente humanas que conectan generaciones y celebran el poder femenino en la música. Una cita imperdible en la pantalla de LIFETIME.