Lifetime presenta especial de programación para celebrar el Día de la Madre

A través de la franquicia Lifetime Movies, la señal ofrece un maratón de historias centradas en la protección familiar, el suspenso y la búsqueda incansable de la verdad.
Historias de suspenso y drama llegan a Lifetime en honor al Día de la Madre
• El canal de televisión conmemora el Día de la Madre este domingo 10 de mayo con una selección de producciones que resaltan la valentía y el amor incondicional frente a la adversidad.
(06/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El canal de televisión Lifetime anuncia una programación especial para este domingo 10 de mayo, con el objetivo de rendir homenaje a la fortaleza y determinación de las madres. A través de historias cargadas de suspenso, secretos familiares y giros inesperados, la señal presentará una maratón de producciones pertenecientes a la franquicia Lifetime Movies, destacando relatos de mujeres que encarnan la resiliencia y el amor incondicional en situaciones de riesgo.
Estrenos y dramas familiares en la pantalla
La jornada de celebración inicia con la producción Carta desde el cielo (My Mom’s Letter From Heaven), protagonizada por Barry Watson y Jordyn Ashley Olson. El filme narra la historia de Connor Johnson, un viudo que cría a su hija adolescente Zoe. El conflicto central surge cuando Zoe recibe una carta escrita por su madre antes de fallecer, destinada a ser leída en un momento de rebeldía, buscando restaurar el vínculo familiar.
Posteriormente, se emitirá Mis Octillizos (I Was Octomom), una película biográfica sobre Natalie “Nadya” Suleman, interpretada por Kristen Lee Gutoskie. El relato detalla cómo Suleman, tras buscar un séptimo hijo mediante fertilización asistida, dio a luz a ocho bebés en 2009. La trama aborda la presión de la prensa sensacionalista y el juicio social que enfrentó al convertirse en madre de 14 hijos, mientras luchaba por ser reconocida simplemente como madre más allá del escándalo mediático. El elenco se completa con Caitlin Stryker y Anita Wittenberg.
Suspenso y lucha por la justicia
La programación continúa con Rastros de un secuestro (Taken in Plain Sight), donde Tennille Read interpreta a Abby, una madre cuya hija desaparece durante un viaje por carretera. Tras meses de investigación propia ante la desestimación de las autoridades, Abby decide tomar acciones directas para encontrar al responsable y descubrir la verdad sobre el paradero de Zooey.
El cierre del especial estará a cargo de Hasta Encontrarte (Black Girl Missing), largometraje protagonizado por Garcelle Beauvais, Linda Park, Iyana Halley y Betsy Baker. La película expone la disparidad en el tratamiento de casos de personas desaparecidas según su etnia. Cheryl, la protagonista, debe enfrentar la discriminación racial y la falta de apoyo policial y mediático tras la desaparición de su hija Lauren, utilizando sus propios medios para localizarla.
Con este especial, la cadena busca conectar con su audiencia mediante personajes humanos que posicionan a las madres como figuras de valentía y protección incesante.
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